Hơn 270.000 lượt khách du lịch đến Khánh Hòa trong dịp lễ 30-4

Theo thống kê của ngành Du lịch Khánh Hòa, tổng lượng khách tham quan nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa trong bốn ngày nghỉ lễ là 275.500 lượt khách. Lượng khách lưu trú khoảng 125.500 lượt, khách quốc tế là 2.405 lượt, khách nội địa là 123.095 lượt và khoảng 150.000 lượt khách tham quan. Công suất hoạt động phòng lưu trú đạt 87,5%, tổng doanh thu trên 529 tỉ đồng.

Điều dễ nhận thấy là trong những ngày lễ thành phố Nha Trang bị kẹt xe liên tục tại các khu vực cầu Trần Phú và một số tuyến đường chính do lượng khách du lịch đổ về tăng đột biến.

Riêng lượng khách về Khánh Hòa trong những ngày lễ qua cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh từ ngày 29-4 đến 2-5 là 50.000 khách, trong đó trung mỗi ngày có hơn 80 chuyến bay với lượng khách trung bình từ 10.000 – 15.000 khách/ ngày.

Ngành đường sắt tổ chức chạy tăng cường thêm nhiều đôi tàu khách nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang, ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng tổ chức chạy thêm chín đoàn tàu tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại.

Bến tàu du lịch cảng Cầu Đá đón khoảng hơn 15.000 lượt khách tham quan Vịnh Nha Trang, trong đó, khu du lịch Đảo khỉ và Suối Hoa Lan đón khoảng 6.000 lượt khách. Riêng ngày 1-5, lượng khách du lịch đi các đảo lên đến 7.600 lượt khách.

Trong những ngày lễ, ngoài các loại hình du lịch truyền thống khi đến Nha Trang như tắm biển, tham gia các tuyến du lịch đến các đảo gần bờ, các địa điểm danh thắng trên địa bàn, tỉnh Khánh Hòa còn triển khai tổ chức 18 sự kiện, hoạt động đặc sắc gắn với lễ hội Tháp Bà Ponagar với chủ đề “Hành trình huyền thoại Mẹ xứ sở Thiên Y A Na”.

Các sự kiện được tập trung tổ chức từ ngày 1-4 đến 2-5 để phục vụ cho du khách và người dân địa phương, trong đó có một số sự kiện, hoạt động tiêu biểu diễn ra trong dịp Lễ để thu hút khách du lịch như: Lễ hội hoa đăng (từ ngày 20-4 – 1-5) tại KDL Champa Island Nha Trang, biểu diễn Nghệ thuật đường phố (từ ngày 29-4 – 2-5) tại Công viên bờ biển đường Trần Phú – khu vực đối diện đường Tuệ Tĩnh…

C Nhiều công ty, đơn vị cũng chọn Nha Trang để nghỉ dưỡng trong dịp lễ - ảnh TQ

Đặc biệt, chương trình biểu diễn hô hát bài chòi tại công viên bờ biển đường Trần Phú và Liên hoan Nghệ thuật Bài chòi tỉnh Khánh Hòa mở rộng 2022 (ngày 1,2 - 5) tại Quảng trường 2/4 với sự tham dự của sáu đoàn ngoài tỉnh khu vực miền Trung… đã mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, tình hình an ninh trật tự, an toàn trong các ngày Lễ 30-4 và 1-5 đều được đảm bảo, các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.