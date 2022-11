Khởi tố cụ ông 70 tuổi cưỡng đoạt tiền của cán bộ xã

(PLO)- Cụ ông 70 tuổi ở Hà Tĩnh đe dọa tố cáo một cán bộ xã để cưỡng đoạt tiền.

Ngày 30-11, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thế Hữu (70 tuổi, trú huyện Can Lộc) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 23-11, lực lượng Công an huyện Can Lộc đã bắt quả tang ông Hữu đang thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng của một cán bộ xã.

Theo cơ quan quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, khoảng tháng 3-2022, ông Hữu đã gọi điện đến anh NAG (cán bộ xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) đe dọa rằng nếu không biết điều sẽ kiện.

Sau đó, Hữu viết đơn tố cáo anh G có sai phạm trong lấn chiếm đất đai, tinh thần thái độ không chuẩn mực, thái độ hách dịch, cửa quyền… đến các cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương đã xác minh đơn thư và có kết luận vụ việc nhưng ông Hữu không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện. Anh G sau đó chuyển công tác từ xã Kim Song Trường sang UBND xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc làm việc.

Ngày 18-11, ông Hữu tiếp tục gọi điện yêu cầu anh G chuyển 25 triệu đồng “mới để cho yên”. Ngày hôm sau, ông Hữu lại yêu cầu anh G đưa 50 triệu đồng “nếu không sẽ tiếp tục viết đơn tố cáo”.

Khi Hữu đang thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Chiếm đoạt 2 tỉ đồng từ việc bán cây cảnh 'ảo' qua Facebook (PLO)- Sau khi nhận được tiền đặt cọc từ người có nhu cầu mua cây cảnh, Hoàng cắt liên lạc.

Đ.LAM