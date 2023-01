Khởi tố thanh niên cầm dao chặn đường, chém người đi đám cưới

(PLO)- Trên đường đi đám cưới về, thấy Đức đang đánh người khác, anh Huyên can ngăn thì bị người này dùng dao chém vào vùng đầu gây thương tích.

Ngày 10-1, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Anh Đức (20 tuổi, trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều 15-1, anh Nguyễn Đình Huyên (24 tuổi) từ TP Vinh (Nghệ An) về quê ở xã Sơn Giang đi đám cưới.

Tại đám cưới, Đức gọi anh PVD (20 tuổi, người quen của anh Huyên) ra ngoài nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, anh D nói với Đức là đang bận dự đám cưới có gì nói chuyện sau.

Đức về nhà lấy con dao ra đứng chặn trên đường trước nhà chờ anh D để “giải quyết mâu thuẫn”. Trên đường về, anh Huyên thấy Đức đánh đấm anh D nên can ngăn và có nói một câu.

Đức liền dùng dao bầu tấn công gây thương tích cho anh Huyên ở vùng đầu. Anh Huyên được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, khâu vết thương tám mũi.

ĐẮC LAM