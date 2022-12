Kinh tế phục hồi, du lịch khởi sắc lọt vào 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô

(PLO)- Kinh tế phục hồi nhanh sau đại dịch, du lịch khởi sắc, toàn TP khởi động dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là ba trong số 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022 của Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2022.

Một trong số đó là kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ sau dịch COVID-19, tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây.

Năm 2022, Hà Nội đã hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó vượt kế hoạch năm chỉ tiêu; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với năm 2021; tăng trưởng GRDP của TP đạt 8,89%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây.

Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 1.692 triệu USD, tăng mạnh so với năm 2021. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 23% so với năm 2021.

TP cũng trợ cấp cho trên 82.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với số tiền 1.655 tỉ đồng và 200.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Kịp thời hỗ trợ 2,6 triệu lượt người thuộc 12/12 nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 2.659 tỉ đồng.

Năm 2022, du lịch của Hà Nội cũng có điểm khởi sắc, đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 1,5 triệu lượt khách, khách du lịch nội địa đạt 17,2 triệu lượt khách, tăng 4,3 lần so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 60.000 tỉ đồng, tăng 5,3 lần so với năm 2021.

Tại Lễ Gala ngày 11-11-2022 được tổ chức tại Oman, Hà Nội vinh dự được đề cử và nhận giải thưởng: “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Thế giới năm 2022”.

Một điểm sáng khác là năm 2022, toàn TP Hà Nội đã “thần tốc, quyết liệt” triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Dự án đi qua bảy quận huyện của Hà Nội (dài 58,2 km), gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông.

Hiện TP đang gấp rút giải phóng mặt bằng để tháng 6-2023 chính thức khởi công dự án.

Bảy sự kiện tiêu biểu còn lại của Hà Nội, gồm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị TP. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hà Nội phát triển công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Hà Nội “tỏa sáng” cùng SEA Games 31; Giáo dục và đào tạo Thủ đô chuyển biến toàn diện, dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP; Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 2.000 sự kiện quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

