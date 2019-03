Khẩn trương điều tra vụ hơn 18 ngàn tấn xi măng giả

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) vừa có công văn đề nghị BCĐ 389 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An về vụ công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 18.111 tấn xi măng có dấu hiệu giả nhãn mác bao bì của công ty Long Sơn.

Cụ thể, vừa qua các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin tại Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Công an tỉnh này đã phối hợp với Cục Hải quan và Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra Cảng Đại Dương và tàu Tân Bình 236 (mang quốc tịch Panama).

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện 18.111 tấn xi măng rời do công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai (Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) sản xuất. Tuy nhiên, lại đóng bao bì, nhãn mác của công ty TNHH Long Sơn (P. Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa).

Ước tính tổng giá trị số hàng hóa khoảng 20 tỉ đồng.



Ảnh minh họa

Số xi măng rời đóng bao trên do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Viết Nam (B32- TT17, Khu đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) nhận xuất khẩu qua Cảng Đại Đương sang Philippines.

Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả có tính phức tạp, liên quan nhiều tỉnh và có yếu tố nước ngoài nên công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao cho công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Để đánh giá chính xác về thực trạng tình hình và vụ việc trên, tham mưu cho lãnh đạo BCĐ 389 quốc gia chỉ đạo. Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia đề nghị BCĐ 389 các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp điểu tra, làm rõ vụ việc trên để xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Đồng thời đánh giá lại thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh xi măng giả, kém chất lượng trên địa bàn hai tỉnh; những giải pháp của BCĐ 389 các tỉnh trong phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng là xi măng trên địa bàn trong thời gian tới. Kết quả báo cáo về BCĐ 389 quốc gia thông qua Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia trước ngày 5-4.