Ngày 23-1, ghi nhận của PV tại đường Nguyễn Trãi (quận 5), phố chuyên doanh quần áo thời trang; đường Lê Văn Sỹ, Trần Huy Liệu (quận 3) dù đến 10 giờ đêm nhưng các cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang vẫn sáng đèn và rất đông khách.

Đặc biệt, các điểm bán quần áo, giày dép, túi xách ở vỉa hè với giá bình dân được nhiều khách ghé mua.

Đang cùng người thân chọn mua túi xách trên đường Nguyễn Trãi, bạn Thắng ở huyện Nhà Bè cho biết, đang tìm mua túi xách làm quà Tết tặng cho người thân ở An Giang. Qua điện thoại người thân ưng ý mẫu mã và mức giá cả cũng vừa túi tiền nên sẽ mua.

Trong khi đó, chị Huyền chủ điểm bán giày dép tại quận 5 cho biết, người dân đi mua sắm Tết từ tuần trước. Giá sản phẩm dép người lớn 70.000-80.000 đồng/đôi, sản phẩm dép trẻ em 40.000-50.000 đồng/đôi, giá không biến động so với năm trước.

Theo chị Huyền, khách đông nhưng nhiều người đến xem chứ không mua. Do đó, nếu so với Tết so với năm ngoái sức mua không bằng.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận tại các địa điểm và cửa hàng thời trang quận 3, quận 5:



Cửa hàng thời trang quận 5 giảm giá đến 70%.



Thương hiệu thời trang trưng bày hàng giảm giá bên ngoài cửa hàng.



Nhiều gia đình đi mua sắm quần áo cho con cái.



Tình trạng các bãi xe chật kín xe của khách ở các cửa hàng thời trang.



Quần áo giảm giá bày bán ngay bên ngoài cửa hàng thu hút nhiều người đến chọn mua.



Các điểm bán vỉa hè giảm giá được nhiều người dân đến mua sắm.



Bạn Thắng mua túi xách tặng người thân trong dịp Tết.



Dép người lớn và trẻ em không tăng giá.



Cửa hàng quần áo tại các điểm bán ở vỉa vè quận 5 rất đông người dân đến mua sắm.



Một cửa hàng giày dép cũng rất đông khách đến chọn mua.