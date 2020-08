Các khu ẩm thực ở phố Tây quậy cựa để tồn sinh

90% cơ sở có nguy cơ phá sản do không cân đối được thu chi Theo Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA), cả nước hiện có hơn 550.000 cơ sở dịch vụ ăn uống. Trong đó có khoảng 430.000 cơ sở kinh doanh truyền thống; hơn 82.000 nhà hàng chuyên dịch vụ thức ăn nhanh; hơn 22.000 cửa hàng cà phê, các quán bar và hơn 16.000 cơ sở dịch vụ ăn uống khác. Trước những khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, đến tháng 6 dự kiến có khoảng 80% cơ sở có nguy cơ giảm doanh thu trên 50%, 90% cơ sở có nguy cơ phá sản do không cân đối được thu chi… VCCA đánh giá trong những năm qua, ẩm thực là một trong những ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng tốt, mỗi năm đóng góp 15% GDP cả nước. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn đang tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh ngành ẩm thực và ảnh hưởng nặng nề đến các chuỗi cung ứng trong ngành ẩm thực như thủy hải sản, nông nghiệp, dịch vụ... VCCA đã có công văn gửi các cơ quan chức năng kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ẩm thực. Đơn cử như thành lập ban cố vấn khẩn cấp phòng, chống tác động của dịch đến ngành này.