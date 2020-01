‘Cháy’ tour sang chảnh du xuân nước ngoài dịp tết

Đến thời điểm này, nhiều công ty du lịch cho biết lượng khách mua tour tết đã đạt 75%-90% kế hoạch. Đáng chú ý, người Việt ra nước ngoài du xuân dịp tết tăng rất mạnh và cao hơn nhiều so với tour trong nước.



Du xuân xứ người, mang theo thức ăn Việt Nam

Tết Nguyên đán năm nay, gia đình chị Lan Anh (ở quận Tân Bình, TP.HCM) quyết định đi du lịch tại Thái Lan. Chị Lan Anh nói: “Gia đình tôi lựa chọn du lịch Thái Lan vì chi phí khá mềm, giá tour khoảng từ 9 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc xin visa nhập cảnh dễ dàng, hơn nữa dịp tết đất nước chùa vàng cũng có nhiều lễ hội, hoạt động văn hóa và giải trí hấp dẫn”.

Cũng như gia đình chị Lan Anh, dịp tết năm nay nhiều người tại TP.HCM du xuân ở nước ngoài để nghỉ ngơi và khám phá vùng đất mới.

Theo bà Trương Thị Thu Giang, Phó Giám đốc Ban tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, năm nay người dân được nghỉ tết bảy ngày nên các tour được xây dựng có độ dài phù hợp thời gian nghỉ. Bên cạnh đó, công ty tung ra nhiều tour du lịch tại Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong đó có những điểm nhấn đặc trưng vùng miền, tạo trải nghiệm cho du khách như tổ chức lễ cầu an, cầu may cho du khách khi đến với các quốc gia Phật giáo như Bhutan, Ấn Độ.

“Những món ăn ngày tết đặc trưng các vùng miền Việt Nam như bánh tét, bánh chưng, củ kiệu… cũng được đưa vào bữa ăn trong tour. Qua đó để du khách cảm nhận được không khí tết trên cả hành trình du lịch” - bà Giang nói.

Đặc biệt, tết năm nay Vietravel tung ra tour mới Fukushima - Nhật Bản, được mệnh danh là cung đường kim cương. Với tour này, du khách được khám phá ẩm thực, văn hóa Nhật Bản; thưởng ngoạn hoa mơ, hoa mận và trải nghiệm không khí lạnh của mùa đông.

“Những tour mới được du khách chọn nhiều nhất. Bên cạnh đó, những tour truyền thống đi Hàn Quốc, châu Âu, Úc, Mỹ, Canada cũng là điểm đến yêu thích của du khách” - bà Giang thông tin thêm.



Ngày càng có nhiều người Việt ra nước ngoài du lịch trong dịp tết. Trong ảnh: Những món ăn ngày tết đặc trưng như bánh tét, bánh chưng, củ kiệu… cũng được đưa vào bữa ăn tour tết. Ảnh: TÚ UYÊN



Du khách Việt đang du lịch tại Hàn Quốc. Ảnh: TÚ UYÊN

Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour, nhìn nhận du khách ngày càng đòi hỏi sự mới lạ, độc đáo. Chính vì thế, dịp tết năm nay công ty đưa ra các tuyến mới như tour Philippines trượt thác, tour Hàn Quốc trải nghiệm các hoạt động trong lễ hội mùa đông.

Đáng chú ý, các tour du lịch “sang chảnh”, đắt đỏ ngày càng được du khách Việt Nam quan tâm nhiều hơn. Chẳng hạn, nhiều khách muốn được thiết kế riêng hành trình với những điểm đến độc đáo, giàu lịch sử, văn hóa. Kèm theo đó, khách còn yêu cầu được sử dụng các dịch vụ cao cấp như ở khách sạn từ bốn sao trở lên, di chuyển bằng hàng không năm sao, du thuyền, nhà hàng theo phong cách Âu, hướng dẫn viên chuẩn năm sao.

“Đa số tour cao cấp tập trung nhiều vào các tuyến như Thụy Sĩ, Áo, Nhật Bản, Dubai... Thông thường giá các tour này trên 100 triệu đồng/khách” - bà Thu chia sẻ.

Không đứng ngoài cuộc, Công ty Lữ hành Saigontourist cũng tung ra tour mới đón tết tại Nam Mỹ. Đơn cử như tour Argentina - Brazil, giá gần 130 triệu đồng. Với tour mới này, du khách sẽ thăm TP Rio de Janeiro với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, lễ hội hóa trang Carnival lớn nhất thế giới hay vũ điệu samba sôi động.

Theo ghi nhận từ các công ty lữ hành, lượng khách đi du lịch dịp tết Nguyên đán Canh Tý tăng 20%-25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều tour du lịch đã khóa sổ.

Giá dịch vụ tăng

Lý giải nguyên nhân người Việt ra nước ngoài du lịch dịp tết ngày càng tăng mạnh, nhiều công ty lữ hành có chung nhận định: Đời sống của người Việt Nam ngày càng nâng cao nên có điều kiện đi du lịch nước ngoài để tìm sự mới lạ, hoặc đơn giản chỉ là được nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Hơn nữa, quan niệm sống của nhiều người đã thay đổi, nghĩa là biết tận hưởng cuộc sống bên cạnh việc tích lũy.

“Ngoài yếu tố trên thì gần đây một số công ty du lịch hợp tác với các đơn vị tổ chức tour tại Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ… tung ra nhiều tour hấp dẫn với giá cạnh tranh. Ngoài ra, nhiều nước miễn visa, nới lỏng visa, ưu đãi cho các đơn vị lữ hành… để hút khách Việt Nam” - đại diện một công ty du lịch cho hay.

Tuy vậy, nhiều khách du lịch cho hay giá các tour du lịch tết cao hơn 15%-25% so với ngày thường. Theo giải thích của các công ty lữ hành, giá tour dịp tết tăng chủ yếu do giá các dịch vụ liên quan leo thang và phải trả lương cho nhân sự làm việc vào dịp tết cao hơn.

Đại diện lữ hành Saigontourist cho hay đối với du lịch trong nước, giá tour tết tương đương so với năm ngoái. Trong khi tour nước ngoài, giá vé máy bay và giá dịch vụ tăng nhẹ vào những ngày cao điểm ngắn hạn. Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour, thông tin: Với tour trong nước, tùy theo tuyến giá tăng khoảng 10%-15%, chủ yếu là những tour có đường bay. Đối với tour du lịch nước ngoài, giá tăng nhẹ khoảng 5%-8% do tỉ giá và dịch vụ tăng so với ngày thường. Trong khi đó, các tuyến đường xa hơn hầu như không tăng.

“Nếu các dịp lễ hay tết Dương lịch, giá dịch vụ tăng khoảng 10% so với ngày thường thì tết Nguyên đán tăng hơn 20%. Trong đó, giá dành cho ăn uống và di chuyển tăng mạnh nhất. Nếu du khách tự lên ý tưởng cho chuyến đi tự túc, chi phí đôi khi còn lớn hơn rất nhiều” - bà Thu cho hay.