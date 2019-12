Chờ Bộ Công Thương ra tay giảm giá thịt heo

Sáng 30-12, Sở Công Thương TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện chương trình bình ổn thị trường giữa TP.HCM và các tỉnh, thành Tây Nam bộ năm 2019. Tại đây, các địa phương cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu xảy ra tình trạng thiếu thịt heo trong dịp tết sắp tới.



Thổi giá heo gây bất ổn thị trường

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, nhận định mặt hàng thịt heo biến động khó lường. Giai đoạn tháng 8 và 9, giá heo hơi chỉ hơn 40.000 đồng/kg, nay lên mức 85.000-90.000 đồng/kg, tăng hơn 100%. Giá heo hơi cao kéo giá thịt heo bán lẻ tăng cao như nạc đùi lên mức 150.000 đồng.

“Nếu giá thịt heo bán lẻ ở mức 150.000-180.000 đồng/kg đổ lại, bà con có thể mua nhưng tăng lên mức 200.000 đồng/kg thì gần như các cửa hàng bán thịt heo đều ế” - ông Toại nói.

Nguyên nhân khiến giá heo tăng do dịch tả heo châu Phi lan rộng đã ảnh hưởng đến nguồn cung. Thêm vào đó có hiện tượng thương lái thu gom heo để xuất khẩu sang Trung Quốc, làm cho nguồn cung thiếu hụt.

Đáng chú ý, theo ông Toại, hiện có một số công ty đang tăng giá thịt heo khá cao so với thị trường, gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung. “Điển hình là Công ty CP Việt Nam đang bán giá heo hơi cao hơn thị trường. Điều này góp phần làm cho thị trường bất ổn. Chúng tôi đã báo cáo tình hình này với Bộ Công Thương. Các bộ, ngành đã nắm tình hình và vận động CP Việt Nam phối hợp cùng chính quyền thực hiện bình ổn thị trường” - ông Toại cho biết và tin tưởng nếu CP Việt Nam hợp tác thì việc bình ổn thị trường sẽ thuận lợi hơn.

Đồng quan điểm, ông Dương Văn Hoàng Hoanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, nhìn nhận thị trường hàng hóa không có biến động lớn về cung cầu, gây đột biến giá cả, ngoại trừ thịt heo. Hiện nay lượng heo trong dân không còn nhiều, khả năng là thiếu nguồn cung cho dịp cuối năm và tết Nguyên đán.

“Đồng Nai là thủ phủ heo, trong đó Công ty CP Việt Nam hiện cung ứng lượng thịt heo lớn có thể chi phối giá thị trường. Ở đây có đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương TP.HCM…, tôi đề nghị có cách gì đó làm việc với Đồng Nai, CP Việt Nam để lôi kéo họ vào chương trình bình ổn. Đây là dịp để chúng ta có hoạt động điều phối thị trường cho phù hợp” - ông Hoanh nhấn mạnh.



TP.HCM và các tỉnh cam kết hỗ trợ nhau nếu thiếu thịt heo. Ảnh: TÚ UYÊN

Trong khi đó, ông Phan Lợi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, thông tin nguồn cung thịt heo khan hiếm khiến giá tăng liên tục trong thời gian qua. So với khoảng ba, bốn tuần trước, giá bán lẻ của một số tiểu thương tăng 40%. Tuy nhiên, lượng hàng bán ra chậm chỉ bằng 50%-60% so với quý trước đó.

Đặc biệt, theo ông Lợi, ba, bốn tháng nay ở biên giới Tây Nam, một lượng lớn heo nhập lậu từ Campuchia qua nước ta. Riêng tại tỉnh An Giang từ tháng 10 đến nay các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý, tiêu hủy khoảng 400 con heo nhập lậu. Heo lậu chủ yếu từ Campuchia, Thái Lan sang Việt Nam.

“Khi các lực lượng chống buôn lậu tại tỉnh An Giang làm quyết liệt thì các đối tượng buôn lậu dạt qua các tỉnh lân cận như Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An. Đặc biệt là chúng chuyển đổi phương thức hoạt động, như chuyển heo vào những khu nhà dân để giết mổ, đưa ra tiêu thụ. Mặt khác, khi đối tượng buôn lậu không đưa qua biên giới được thì giết mổ ở Campuchia rồi lợi dụng ban đêm lén lút đưa qua Việt Nam tiêu thụ” - ông Lợi nói.

“Bộ Công Thương ra tay, giá thịt heo sẽ giảm”

Theo ông Dương Văn Hoàng Hoanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, đến nay mới chỉ nghe thông tin chung chung về nhập khẩu thịt heo để bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung. Tuy nhiên, ai nhập, phân phối ở đâu, phân phối đến người tiêu dùng qua kênh nào… thì phải có thông tin cụ thể. “Tôi nghĩ nếu Bộ Công Thương ra tay thì từ nay đến tết giá thịt heo sẽ giảm nhiệt” - ông Hoanh nhận định.

Trước thắc mắc này, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết: Từ đầu năm đến ngày 10-12 vừa qua, TP.HCM đã nhập 14.000 tấn thịt heo đông lạnh, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, hiện nay có một số công ty đang nhập khẩu thịt heo. Như vậy lượng thịt heo đông lạnh có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cũng cho hay trước khi Chính phủ chỉ đạo nhập 100.000 tấn thịt heo, TP.HCM đã chủ động khuyến khích và đề nghị các công ty nhập khẩu nhập thịt rồi. Đồng thời TP cũng có nhiều giải pháp kèm theo xung quanh vấn đề nhập thịt.

“Chúng tôi yêu cầu hệ thống phân phối đưa thịt heo đông lạnh ra thị trường và người dân đã bắt đầu đón nhận. Đến nay Công ty Vissan, Saigon Co.op, Satra… đã tung thịt heo đông lạnh ra thị trường” - bà Trang cho hay.

Liên quan đến việc một địa phương đặt vấn đề đưa thịt heo đông lạnh về các tỉnh, thành thì có hai vấn đề. Thứ nhất muốn bán thịt heo đông lạnh phải có hệ thống bảo quản lạnh chứ không như bán thịt heo nóng. Do đó các tỉnh cần rà soát hệ thống phân phối hiện đại của mình có thể đáp ứng yêu cầu này hay không. Sau đó đề nghị Sở Công Thương TP.HCM hỗ trợ nguồn hàng.

Thứ hai là tính đến khả năng mua của người dân địa phương. “Nếu bà con địa phương có nhu cầu thì mới nhập thịt heo đông lạnh” - bà Trang khuyến nghị.

Tuy vậy, đại diện Sở Công Thương TP Cần Thơ lưu ý việc nhập khẩu thịt heo là cần thiết nhưng không có nghĩa là nhập ồ ạt, nếu không có khả năng sẽ gây khủng hoảng thừa, đánh chết nền sản xuất heo trong nước. Nghĩa là cần hết sức cân nhắc việc nhập thịt heo.

“Trong trường hợp nếu thị trường thịt heo bị lũng đoạn ở một phường, xã thì chúng tôi điều phối xử lý được. Nếu lũng đoạn cả một quận, huyện, chúng tôi sẽ khó khăn và phải nhờ các tỉnh lân cận như An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang,… hỗ trợ và ngược lại. Chúng ta phải phối hợp liên kết với nhau để điều phối ổn định thị trường” - đại diện Sở Công Thương TP Cần Thơ khẳng định.