Chủ tịch Tập đoàn Intimex: Tôi luôn chuẩn bị kịch bản xấu nhất

Thêm bạn bớt thù, chia sẻ lợi nhuận . Với vai trò là người đứng đầu tập đoàn, ông kinh doanh bằng kinh nghiệm hay sự nhạy bén? + Trong kinh doanh, kinh nghiệm vô cùng quan trọng. Bởi bản chất kinh doanh trên thương trường là rủi ro, càng ít kinh nghiệm càng dễ dẫn đến rủi ro cao. Tuy vậy phải biết thích nghi, nếu không biết thích nghi cái mới sẽ bị đào thải. . Kinh doanh thì khó tránh khỏi rủi ro, thất bại. Ông đối diện với điều này ra sao? + Một trong nguyên tắc kinh doanh của tôi là hãy nghĩ đến điều xấu nhất và liệu có vượt qua điều xấu nhất đó hay không. Nếu anh không có khả năng vượt qua tình huống xấu nhất thì tốt nhất đừng làm.

Hiện Intimex Group là một trong những công ty xuất khẩu cà phê nhân xô lớn nhất thế giới. Ảnh: PHƯƠNG MINH . Thực hiện một cuộc hành trình dài trong cuộc sống, vậy nhìn quãng thời gian qua, ông cảm nhận về mình ra sao? + Trong cuộc sống tôi cũng có lúc gặp trắc trở. Có điều tôi có may mắn được ra nước ngoài học nên giúp cho mình có cách nhìn nhận tư duy tốt hơn. Thứ hai, do lớn lên trong bối cảnh đất nước khó khăn nên tôi có quyết tâm rất lớn là phải tìm cách phát triển, làm giàu. Thứ ba là tính tôi hay nghĩ cái rủi ro trước khi đến thành công. Hơn nữa khi rủi ro nằm trong khả năng thì cố gắng vươn lên. Cuối cùng, quan điểm tôi là thêm bạn bớt thù. Nghĩa là liên kết lại với nhau và khi mạnh hơn người ta thì mình nên biết chia lợi nhuận, họ sẽ đồng hành cùng mình! . Hiện cổ phần hóa đang chựng lại vì có nhiều quan điểm khác nhau, vậy quan điểm của ông thế nào? + Tôi thấy rằng cổ phần hóa các công ty nhà nước là rất đúng vì tạo ra cơ hội để doanh nghiệp phát triển. Trên thế giới, người ta chỉ giữ lại những doanh nghiệp công mang tính lợi ích phục vụ cộng đồng, mang tính sống còn, còn lại cho tự do. Nhưng cổ phần hóa có nhiều loại. Có loại cổ phần hóa lợi dụng chiếm đoạt đất đai của Nhà nước, các công ty như vậy sẽ phải đóng cửa, cán bộ, công nhân viên sẽ ra đường. Sau đó người mua chuyển đổi đất đó thành tài sản đầu tư khác. Dạng khác, cổ phần hóa làm bàn đạp phát triển vì họ có cơ chế mở, tham gia vào thị trường cạnh tranh, nếu trụ được họ sẽ phát triển, còn không trụ được sẽ chết. Muốn lọt vào tốp 10 thế giới

Hiện Intimex Group là một trong những công ty xuất khẩu cà phê nhân xô lớn nhất thế giới với sản lượng xuất khẩu hơn 530.000 tấn/năm. Trong khi đó, một doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất Brazil chỉ mới xuất khẩu được 200.000 tấn. Intimex đặt quyết tâm lọt vào nhóm 10 nhà kinh doanh cà phê hàng đầu trên thế giới trong thời gian tới.