Dùng thịt heo đông lạnh gói bánh chưng, bánh tét…dịp tết

Giá thịt heo tiếp tục biến động khó lường. Đến thời điểm này, giá heo hơi đã lên mốc gần 80.000 đồng/kg và giá thịt heo bán lẻ ngoài chợ tăng lên mức 150.000-200.000 đồng/kg tùy loại. Trước nguy cơ thiếu hụt thịt heo, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp (DN) đưa ra hàng loạt giải pháp để chặn cơn sốt thịt heo.



Bà NGUYỄN HUỲNH TRANG, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM:

Thịt heo biến động giá không phải do thiếu



Tại TP.HCM, từ giữa tháng 10 đến nay giá thịt heo bắt đầu biến động do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, khảo sát và nắm tình hình từ các chợ cho thấy lượng thịt heo không khan hiếm, vẫn cung ứng đầy đủ cho người tiêu dùng. Như vậy giá heo tăng không phải do khan hiếm mà vì những lý do khác.



Trước tình hình trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với các DN và thống nhất một số giải pháp. Thứ nhất, các đơn vị có chức năng nhập khẩu thì tăng cường nhập khẩu thịt heo đông lạnh. Thịt đông lạnh sẽ cung cấp vào chuỗi nhà hàng, bếp ăn tập thể và cho công ty sản xuất thực phẩm chế biến như xúc xích, lạp xưởng, dăm bông, giò, chả…

Thứ hai, đối với các hệ thống siêu thị như Saigon Co.op, Satra, Aeon…, chúng tôi khuyến khích tăng cường chế biến thực phẩm bằng thịt đông lạnh để cung cấp ra thị trường. Đặc biệt, các siêu thị, DN có nghiên cứu sử dụng thịt đông lạnh để gói bánh chưng, bánh tét…, góp phần giảm nhu cầu tiêu dùng thịt tươi.

Thứ ba, các đơn vị cung ứng thịt gà, thịt bò, vịt… tăng cường sản lượng để bù đắp cho nguồn thịt heo bị thiếu hụt. Thứ tư, chúng tôi mong người dân hiểu rằng việc sử dụng thịt đông lạnh vẫn đảm bảo chất lượng, không nên chăm bẳm vào thịt heo tươi trong giai đoạn khó khăn này. Nghĩa là người dân có thể chuyển dùng các thực phẩm thay thế như thịt gà, thịt vịt, thủy hải sản… Nếu người tiêu dùng ủng hộ thì tình trạng biến động về thịt heo cũng không đáng lo ngại.

Đại diện Công ty Ba Huân: Thịt gà thay cho thịt heo kho trứng

Chúng tôi đã chuẩn bị 27,5 triệu quả trứng gà, 17,5 triệu quả trứng vịt, 750 tấn gà công nghiệp và 102 tấn thực phẩm chế biến phục vụ mùa tết. Nguồn hàng dự trữ này tăng hơn 10% so với kế hoạch đã đăng ký với thành phố.

Đặc biệt, nhằm giảm áp lực cho tiêu thụ thịt heo nóng, tết năm nay công ty đã nghiên cứu đưa ra dòng sản phẩm lạp xưởng chế biến từ thịt gà và thịt gà tiềm thay cho thịt heo kho trứng.



Giá heo hơi đã tăng thêm khoảng 40.000-50.000 đồng/kg so với hồi tháng 5. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông NGUYỄN NGỌC AN, Tổng giám đốc Công ty Vissan:

Nếu khan hiếm sẽ tăng nhập thịt heo



Ông NGUYỄN NGỌC AN Ông

Hiện nay giá heo trên thế giới đều tăng cao, ngay như châu Âu giá heo tăng 15%. Trước đây một tháng, thị trường Mỹ giá heo thấp nhưng nay cũng đã tăng cao. Bên cạnh đó, các quốc gia xuất khẩu heo cũng không kịp cung ứng cho Trung Quốc cũng như một số quốc gia bị dịch tả heo châu Phi.



Chúng tôi đã có kế hoạch và nhập khẩu heo đông lạnh cho chế biến thực phẩm với khoảng 2.000 tấn. Công ty cũng đặt ra kịch bản: Giả sử nguồn cung thịt heo trong mùa tết khan hiếm, ngoài 2.000 tấn thịt heo sử dụng chế biến, nếu người tiêu dùng chấp nhận chuyển sang dùng thịt heo đông lạnh thì chúng tôi sẽ cung ứng ra thị trường thêm 200 tấn.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn đang nhập 250 tấn thịt heo, lượng hàng này đang trên đường về nhằm dự phòng nếu thị trường biến động mạnh. Tùy mặt hàng, giá thịt heo ngoại nhập đảm bảo thấp hơn giá heo trong nước 20%-30%.

Sở Tài chính TP.HCM và các đơn vị liên quan vừa quyết định cho phép điều chỉnh giá bán thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường. Cụ thể, giá thịt heo tiếp tục được tăng 8.000- 35.000 đồng/kg tùy theo mặt hàng. Trước đó, ngày 26-10, giá thịt heo diện bình ổn đã tăng từ 6.000-16.000 đồng/kg.

Đại diện Saigon Co.op: Đa dạng nguồn thịt heo

Chúng tôi đã làm việc từ rất sớm với các nhà cung cấp thực phẩm cho mùa tết. Riêng với mặt hàng thịt heo, trước đây một số công ty chưa mạnh dạn nhập khẩu heo đông lạnh vì lo ngại thói quen người tiêu dùng thích thịt heo nóng. Nhưng đến thời điểm này thịt tươi biến động nhiều, người dân dùng thịt đông lạnh thì DN trở tay không kịp.

Tuy vậy, một số công ty tư nhân dự đoán được thị trường nên linh động được. Hiện nay nhiều công ty tư nhân đến Saigon Co.op chào hàng thịt heo đông lạnh vì họ nhập khá nhiều. Họ nói sẵn sàng cung cấp vài trăm tấn cho chúng tôi để bán ra thị trường.

Saigon Co.op có nhiều phân khúc khách hàng với nhu cầu đa dạng, ngoài sản phẩm trung cấp, khách hàng cũng muốn có sản phẩm thịt heo giá trị cao hơn tốt cho sức khỏe. Vừa rồi chúng tôi cũng khai thác phân khúc thịt heo mát sản xuất theo công nghệ châu Âu ở một số siêu thị thấy doanh số khá tốt. Do đó chúng tôi sẽ bổ sung nguồn thịt heo đa dạng để giảm áp lực heo tươi trong dịp tết này.