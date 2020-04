Lý do khiến giá thịt heo chỉ rẻ trên… tivi

Ông HOÀNG ANH TUẤN, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương: Doanh nghiệp cam kết giảm giá chỉ chiếm 35%

Nguyên nhân khiến giá thịt heo vẫn ở mức cao là do nguồn cung thịt heo sản xuất trong nước giảm do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi. Hiện việc tái đàn còn chậm, sản lượng thịt heo cung ứng ra thị trường trong quý I-2020 ước đạt 811.000 tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cạnh đó, việc nhập khẩu thịt heo để bổ sung nguồn cung thiếu hụt của sản xuất trong nước chưa đúng theo tiến độ đề ra. Theo kế hoạch, trong quý I-2020 phải nhập khẩu 100.000 tấn thịt heo nhưng đến ngày 27-3 mới nhập khẩu được hơn 39.000 tấn. Đến nay đã có 15 công ty chăn nuôi heo lớn thực hiện cam kết giảm giá heo hơi xuống còn 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, 15 công ty này chỉ chiếm không quá 35% thị phần chăn nuôi trong nước. Như vậy, còn khoảng trên 65% thị phần còn lại thuộc về các doanh nghiệp (DN) không cam kết giảm giá, trong đó có nhiều cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ nằm rải rác khắp cả nước. Thêm vào đó, với việc thực hiện giãn cách xã hội nên một bộ phận người tiêu dùng đã mua tích trữ thực phẩm, trong đó có thịt heo để hạn chế số lần đi chợ. Do vậy, giá thịt heo đã tăng cục bộ tại một số nơi. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì đa phần giá thịt heo ổn định hoặc đã giảm nhẹ ở một số nơi. Giá thịt heo tăng dần theo hai đường chính gồm chi phí tăng tại các khâu của chuỗi cung ứng và chi phí qua các công đoạn giết mổ. Cụ thể, qua mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng, giá heo hơi/thịt heo sẽ tăng trung bình khoảng 8%-10% (lấy lãi suất vay ngân hàng làm thước đo). Lý do, qua mỗi công đoạn của chuỗi cung ứng, những đối tượng tham gia đều có chi phí sản xuất và lợi nhuận tương đương. Theo đó, từ DN chăn nuôi đến người tiêu dùng, giá heo hơi từ 70.000 đồng/kg sẽ tăng lên khoảng 90.000-100.000 đồng/kg. Qua quá trình giết mổ, pha lóc, từ 100 kg heo hơi chỉ thu được 55 kg thịt heo ăn được gồm cả nạc và mỡ. Như vậy, từ giá thành 70.000 đồng/kg heo hơi, sau khi giết mổ thì chi phí 1 kg thịt heo thành phẩm gồm cả nạc và mỡ sẽ thành 127.000 đồng/kg (không bao gồm chi phí tại các khâu trong chuỗi cung ứng). Từ đó, chúng ta có thể thấy giá thịt heo qua các công đoạn lưu thông và chế biến đến tay người tiêu dùng hiện nay theo đúng cơ chế thị trường. Ông NGUYỄN TẤT THẮNG, Tổng thư ký Hội Chăn nuôi Việt Nam: Có hiện tượng găm hàng, làm giá

Chính phủ đã yêu cầu phải giảm giá heo nhưng trên thị trường giá thịt heo vẫn cao, điều đó chứng tỏ nguồn cung thịt heo tung ra thị trường vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu để giá giảm xuống. Các nguồn cung từ tái đàn, nhập khẩu vẫn chưa đáp ứng được.

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng hệ thống phân phối thịt heo để đến tay người tiêu dùng có vấn đề, chưa khách quan, bị lợi dụng để làm giá, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra. Tôi cho rằng hệ thống phân phối đang tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung giả tạo, DN và người dân xuất heo nhỏ giọt, giữ lại găm hàng. Họ vẫn bán với giá theo như cam kết với Chính phủ nhưng số lượng heo xuất ra thị trường dè dặt. Các DN có heo trong chuồng nhưng lúc nào cũng trông nhau để điều chỉnh. Tôi lo ngại đến giữa năm 2020, với tình hình hệ thống phân phối thế này thì nhiều khả năng giá thịt heo vẫn chưa thể giảm. Tất cả giải pháp chỉ mang tính tương đối, tác động ở mức độ nhất định. Muốn giảm được thì phải có đủ nguồn cung thực sự.