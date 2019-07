Nhiều ông lớn ồ ạt nhảy vào hàng không

Có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vào giữa tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá ngành hàng không đã khởi sắc với việc ra đời các hãng hàng không mới. Qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, tạo sự cạnh tranh có lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, Thủ tướng nhận định vẫn có một số bất cập nảy sinh có nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Đồng thời, chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm (tình trạng chậm, hủy chuyến còn nhiều…), bắt đầu có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh. Còn theo Cục Hàng không VN, sáu tháng đầu năm nay, các hãng hàng không VN thực hiện hơn 153.000 chuyến bay, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 130.000 chuyến, chiếm tỉ lệ 84,8%, tỉ lệ chuyến bay đúng giờ giảm 1,3 điểm so với cùng kỳ năm 2018. Số chuyến bay hủy là 274 chuyến và chậm chuyến lên con số là 23.351.