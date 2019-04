Xử lý nợ xấu: Người cười, kẻ khóc

Eximbank phải dừng đại hội cổ đông vào phút chót Theo kế hoạch, sáng 26-4, Eximbank tổ chức ĐHCĐ thường niên lần thứ 33. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy vào phút chót do số lượng cổ đông tham dự không đủ tỉ lệ biểu quyết. Lẽ ra ĐHCĐ Eximbank sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 nhưng do số lượng cổ đông đến tham dự quá ít, lãnh đạo NH này liên tiếp phải xin lùi giờ khai mạc tới hai lần. Đến 9 giờ 30, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Eximbank, cho biết: Ban tổ chức đã hai lần xin lùi thời gian khai mạc vì sợ cổ đông có thể đến trễ do kẹt xe. Tuy nhiên, đến lúc này thì số cổ đông tham dự chỉ có 198 người, nắm giữ 708.436.656 cổ phần, tương đương tỉ lệ 57,62% cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định (tối thiểu 65%). Do đó ĐHCĐ lần một sẽ không thể tiến hành. Theo quy định, đại hội sẽ tiến hành trong vòng 30 ngày nữa. Theo quy định của pháp luật, đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tiến hành khi có 51% số cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự đại hội. Trường hợp ĐHCĐ lần thứ hai vẫn không đủ, HĐQT tiếp tục triệu tập cuộc họp lần cuối cùng trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Khi đó đại hội đồng cổ đông được tiến hành mà không phụ thuộc vào số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.