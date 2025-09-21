5 thương hiệu điện thoại bạn nên mua thay vì Samsung

(PLO)- Nếu nhắc đến các thương hiệu điện thoại thông minh, Samsung thường là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí người dùng Việt Nam nhờ vị thế và hệ sinh thái sản phẩm đa dạng.

Tuy nhiên, thị trường smartphone đang chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều thương hiệu khác, mang đến những lựa chọn hấp dẫn không kém về giá cả, tính năng và trải nghiệm người dùng. Dưới đây là 5 thương hiệu điện thoại đáng cân nhắc nếu bạn muốn “đổi gió”.

1. Google Pixel

Pixel là dòng điện thoại do chính Google phát triển, nổi bật với phần mềm thuần Android, cam kết cập nhật hệ điều hành trong 7 năm, vượt xa nhiều đối thủ.

Người dùng Pixel luôn được trải nghiệm phiên bản Android mới nhất ngay từ ngày đầu ra mắt, trong khi các hãng khác thường phải chờ đợi vài tháng.

Ngoài ra, Google còn tích hợp các tính năng AI độc quyền, tối ưu hóa camera và đem lại trải nghiệm chụp ảnh tương đối tốt, đặc biệt ở phân khúc cao cấp như Pixel 10 Pro.

Tuy nhiên, danh mục sản phẩm của Pixel khá hạn chế, chủ yếu tập trung vào phân khúc tầm trung và cao cấp với mức giá khởi điểm từ 500 USD, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng phổ thông.

Google Pixel là một trong những thương hiệu điện thoại bạn nên thử.

2. OnePlus: Hiệu năng mạnh, giá dễ chịu

OnePlus từng là hiện tượng với triết lý “flagship killer”, mang đến những chiếc điện thoại cấu hình cao nhưng giá bán dễ tiếp cận hơn Samsung.

Điển hình như OnePlus 13 có giá khoảng 900 USD, rẻ hơn nhiều so với Galaxy S25 Ultra. Ưu điểm nổi bật của OnePlus là tốc độ sạc siêu nhanh, chỉ mất khoảng 30 phút để đầy pin, trong khi các mẫu flagship của Samsung thường mất gấp đôi thời gian.

Ngoài ra, OnePlus còn sở hữu thanh trượt chuyển chế độ im lặng tiện lợi và hệ điều hành OxygenOS với nhiều tính năng thông minh. Điểm trừ là thời gian cập nhật phần mềm chỉ kéo dài 4 năm cho các mẫu cao cấp, camera chưa thực sự vượt trội và xuất xứ Trung Quốc có thể khiến một số người dùng e ngại về quyền riêng tư.

3. Motorola: Giá tốt, trải nghiệm gọn gàng

Motorola từng là “ông lớn” của làng di động và nay vẫn giữ được sức hút với các mẫu điện thoại giá rẻ, đặc biệt là dòng Moto G nổi tiếng về thời lượng pin và hiệu năng ổn định.

Nếu bạn yêu thích thiết kế gập như Galaxy Z Flip nhưng muốn tiết kiệm chi phí, Motorola Razr là lựa chọn đáng cân nhắc với mức giá mềm hơn.

Điểm mạnh của Motorola là giao diện phần mềm gần như thuần Android, ít ứng dụng rác, đem lại trải nghiệm mượt mà. Tuy nhiên, thời gian cập nhật phần mềm chỉ kéo dài tối đa 5 năm cho một số mẫu, còn lại chủ yếu dừng ở 3 năm. Camera của Motorola chưa thể so sánh với các flagship Samsung, nên sẽ không phù hợp với người dùng yêu cầu cao về chụp hình.

4. Sony: Cá tính riêng cho người dùng chuyên biệt

Sony là thương hiệu hiếm hoi vẫn giữ lại các tính năng “hoài cổ” như jack tai nghe 3.5 mm và khe cắm thẻ nhớ microSD, những tiện ích gần như biến mất trên các dòng flagship hiện nay.

Các mẫu Xperia cao cấp như Xperia 1 VII còn sở hữu nút chụp ảnh vật lý, cảm biến vân tay cạnh hông và chất lượng video tốt. Mặc dù vậy, Sony chỉ cam kết 4 năm cập nhật phần mềm cho dòng flagship, camera chụp ảnh đòi hỏi người dùng phải tùy chỉnh nhiều, danh mục sản phẩm hạn chế và giá bán thường cao hơn mặt bằng chung. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đề cao tính cá nhân.

5. Nothing: Phong cách khác biệt, giá hợp lý

Nothing là thương hiệu trẻ, được sáng lập bởi đồng sáng lập OnePlus, nổi bật với thiết kế “Glyph Interface” độc đáo, hệ thống đèn LED thông minh ở mặt lưng, tạo dấu ấn riêng biệt trên thị trường.

Nothing hướng đến đối tượng người dùng trẻ, yêu thích sự mới lạ và tối giản hóa phần mềm, loại bỏ hoàn toàn ứng dụng rác. Giá bán của Nothing Phone thường thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc, nhưng thời gian cập nhật phần mềm chỉ tối đa 5 năm và thương hiệu này vẫn chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam.

Nếu bạn muốn trải nghiệm một điều gì đó khác biệt mà không phải chi quá nhiều tiền, Nothing là lựa chọn đáng thử.

Có thể nói, thị trường smartphone ngày càng đa dạng, việc cân nhắc chuyển sang một thương hiệu điện thoại mới không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn mở ra những trải nghiệm độc đáo, phù hợp với nhu cầu cá nhân.

