Gần 800 cán bộ TP.HCM được tập huấn về chuyển đổi số

(PLO)- Chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức CNTT, chuyển đổi số và kỹ năng vận hành các nền tảng đang được triển khai trong cơ quan Đảng, Mặt trận thành phố và cấp xã.

Sáng 4-5, lễ khai giảng chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách tham mưu chuyển đổi số tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận thành phố, cấp xã năm 2026 đã chính thức diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Chương trình có gần 800 học viên tham gia. Đây là những cán bộ đang phụ trách hoặc tham gia tham mưu các nội dung liên quan đến chuyển đổi số tại cơ quan khối Đảng, khối Mặt trận cấp thành phố và cấp xã.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết chương trình tập huấn được tổ chức nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị thành phố cập nhật thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết về chuyển đổi số.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH

Theo đó, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức chung về chuyển đổi số, mà còn đi vào các nội dung cụ thể như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, bảo đảm an ninh mạng, triển khai các nền tảng số dùng chung của Đảng và ứng dụng AI trong công việc.

Lễ khai giảng có sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, sở ngành, Công an TP.HCM, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM.

Gần 800 cán bộ tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức. Ảnh: TIỂU MINH

Bà Tuyết kỳ vọng sau khóa học, các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị; biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026. Qua đó, chương trình góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

