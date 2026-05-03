Tin công nghệ 3-5: Tin vui dành cho người dùng Samsung.

(PLO)- Tin công nghệ 3-5 sẽ có các nội dung như tin vui dành cho người dùng Samsung, một lập trình viên trẻ khiến giới AI phải chú ý, 4 thương hiệu quen thuộc ít ai biết thuộc sở hữu của Sony.

1. Tin vui dành cho người dùng Samsung

Samsung vừa công bố bản cập nhật mới cho SmartThings, nền tảng nhà thông minh của hãng, với trọng tâm là các tính năng hỗ trợ chăm sóc gia đình. Thay vì chỉ điều khiển thiết bị trong nhà, SmartThings nay được bổ sung thêm nhiều công cụ giúp người dùng theo dõi tình trạng người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi khi sống xa nhau.

Điểm đáng chú ý trong lần cập nhật này là Family Care được nâng cấp với tính năng Care on Call. Khi người dùng gọi điện cho người thân, hệ thống có thể hiển thị trước một số thông tin như thời điểm hoạt động đầu tiên trong ngày, lần hoạt động gần nhất và thời tiết tại khu vực người thân đang sống. Nhờ đó, người gọi có thêm dữ liệu để hỏi thăm đúng lúc, thay vì chỉ dựa vào cảm giác hoặc những cuộc gọi ngắn hằng ngày.

Family Care cũng kết nối với các thiết bị như điều hòa, máy lọc không khí, máy hút ẩm và máy tạo ẩm để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí trong nhà. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, SmartThings sẽ gửi thông báo để người dùng kiểm tra và điều khiển thiết bị từ xa khi cần.

Ngoài ra, hãng còn nâng cấp Safety Patrol, cho phép robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra kiểm tra một số khu vực trong nhà. Nếu hệ thống không ghi nhận hoạt động của người được chăm sóc trong một khoảng thời gian nhất định, SmartThings sẽ gửi cảnh báo. Thông qua camera trên robot, người dùng có thể quan sát tình huống trong nhà và sử dụng loa, micro để trao đổi từ xa.

Bên cạnh đó, Care Insight cũng được cải tiến để cung cấp dữ liệu dài hạn hơn, chẳng hạn sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm, mức độ hoạt động và thói quen sử dụng thiết bị so với tuần trước. Những dữ liệu này giúp người chăm sóc nhận ra thay đổi bất thường sớm hơn, nhất là với người lớn tuổi sống một mình.

Ngoài Family Care, Samsung còn mở rộng Now Brief, dịch vụ cung cấp thông tin cá nhân hóa trên thiết bị Galaxy. Tính năng này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn trên một số dòng TV ra mắt từ năm 2024 trở đi, gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, UHD và cũng sẽ có mặt trên tủ lạnh Family Hub từ năm 2021 trở đi.

Khi được thiết lập sẵn, người dùng không cần mở thủ công. Now Brief có thể tự hiển thị khi người dùng đến gần TV, chạm vào màn hình tủ lạnh hoặc mở, đóng cửa tủ. Nhờ đó, các thông tin như trạng thái thiết bị trong nhà, an ninh, hoạt động của người thân hoặc thú cưng có thể được cập nhật nhanh hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

2. Một lập trình viên trẻ khiến giới AI phải chú ý

Một lập trình viên tự học được cho là đã lần ngược cách vận hành của Claude Mythos, mô hình AI mà Anthropic chưa phát hành rộng rãi vì lo ngại rủi ro an ninh mạng.

Theo Forbes, Kye Gomez, một lập trình viên 22 tuổi, đã tự nghiên cứu và đưa ra các suy đoán có cơ sở về thiết kế cốt lõi của Claude Mythos. Đây là mô hình AI được Anthropic giới thiệu trong khuôn khổ Project Glasswing, nhưng chỉ chia sẻ giới hạn với một số đối tác do năng lực an ninh mạng quá mạnh.

Claude Mythos từng gây chú ý vì có khả năng phân tích mã, phát hiện lỗ hổng và hỗ trợ tạo khai thác trong các tình huống phức tạp. Anthropic trước đó cũng nói mô hình này chưa phù hợp để phát hành công khai, vì có thể bị dùng sai mục đích nếu rơi vào tay người không được kiểm soát.

Việc một lập trình viên trẻ có thể lần ngược cấu trúc của Mythos cho thấy khoảng cách giữa các phòng thí nghiệm AI lớn và cộng đồng bên ngoài đang thu hẹp nhanh. Những năng lực từng cần đội ngũ nghiên cứu, hạ tầng tính toán lớn và nhiều nguồn lực tài chính nay có thể được mô phỏng phần nào bởi cá nhân có kỹ năng cao.

3. 4 thương hiệu quen thuộc ít ai biết thuộc sở hữu của Sony

Sony là một trong những tập đoàn công nghệ và giải trí lớn nhất thế giới. Nhiều người biết đến Sony qua PlayStation, Sony Music, TV Bravia hay Walkman, nhưng hệ sinh thái của hãng không chỉ dừng lại ở đó.

Theo BGR, Audeze là một công ty âm thanh này nổi tiếng với tai nghe gaming và tai nghe cao cấp, được Sony Interactive Entertainment mua lại năm 2023. Sau thương vụ này, Audeze vẫn hoạt động độc lập, còn Sony đã dùng công nghệ driver từ tính phẳng của hãng trên tai nghe PlayStation Pulse Elite.

Một cái tên khác là Gaikai, dịch vụ từng nổi lên trong giai đoạn đầu của trò chơi đám mây. Sony mua Gaikai năm 2012 và công nghệ của công ty này từng được dùng cho tính năng Remote Play, cho phép truyền game từ PlayStation 4 sang PlayStation Vita. Hiện Sony vẫn dựa vào công nghệ liên quan đến cloud gaming trên PlayStation Portal.

Sony cũng sở hữu Audiokinetic, công ty đứng sau Wwise, công nghệ âm thanh xuất hiện trong hàng ngàn trò chơi mỗi năm. Vì vậy, ngay cả một game không phải của PlayStation vẫn có thể dùng công nghệ thuộc Sony.

Cái tên quen thuộc nhất là Crunchyroll. Dịch vụ xem anime này về tay Sony từ năm 2021, sau thương vụ trị giá 1,175 tỉ USD. Hiện Crunchyroll có hơn 1.000 tựa nội dung và đã chuyển sang mô hình thuê bao trả phí.

