Nhà mạng kích hoạt ứng phó khẩn cấp, bảo đảm liên lạc thông suốt trong bão số 13

(PLO)- Viettel, VNPT và MobiFone hiện đã triển khai lực lượng kỹ thuật, xe phát sóng và thiết bị dự phòng để duy trì mạng lưới trong bão số 13 (Kalmaegi).

Khi bão số 13 (Kalmaegi) di chuyển nhanh với sức gió giật cấp 17, các doanh nghiệp viễn thông lớn đã đồng loạt kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp. Mục tiêu là bảo đảm mạng lưới hoạt động ổn định, phục vụ công tác chỉ huy, cứu hộ và nhu cầu liên lạc của người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Theo đó, Viettel đã cử 4 đoàn chỉ huy tiền phương đến Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa để điều hành trực tiếp tại hiện trường, đồng thời huy động hơn 1.000 kỹ sư và nhân viên kỹ thuật chia thành 190 đội BTS, 50 đội cơ điện và hàng trăm đội ứng cứu thông tin.

Gần 400 máy phát điện cơ động, 1.600 bình ắc quy, 9 xe phát sóng lưu động cùng 17 thiết bị vệ tinh được phân bổ cho các tỉnh trọng điểm.

Bão số 13 đã mạnh lên cấp 15, gần cấp siêu bão (PLO)- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa công bố, bão số 13 đã mạnh lên cấp 15, tương đương tốc độ gió 167-183 km/h, giật cấp 17.

Các nhà mạng căng mình ứng phó với bão số 13.

Tại Gia Lai và Bình Định, Viettel triển khai thêm drone vận tải để chuyển vật tư khi đường bị chia cắt. Hệ thống trung tâm điều hành mạng tại 9 tỉnh được kích hoạt 24/7, giám sát và điều phối theo thời gian thực.

Trong khi đó, VNPT triển khai đồng loạt các biện pháp đảm bảo hạ tầng tại khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng nặng nhất. Các đơn vị kỹ thuật kiểm tra, gia cố trạm phát sóng, tuyến cáp quang liên tỉnh, đồng thời bố trí vật tư, nhiên liệu và máy phát điện dự phòng tại các trạm trọng yếu.

VNPT còn điều động xe phát sóng lưu động, container trạm dã chiến, 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat và 31 trạm VSAT-IP tới các địa bàn có nguy cơ cô lập, nhằm bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo của chính quyền địa phương. Lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 24/7, tuân thủ phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục nhanh mọi sự cố.

MobiFone cũng sớm kích hoạt cơ chế chỉ huy ứng phó và họp trực tuyến với các đơn vị miền Trung để rà soát tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “5 rõ”.

Doanh nghiệp tập trung kiểm tra hệ thống trạm phát sóng, tuyến truyền dẫn và cột anten, đồng thời bổ sung nguồn điện dự phòng, gia cố thiết bị tại khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Hàng trăm nhân sự kỹ thuật được bố trí ứng trực tại chỗ, đảm bảo xử lý sự cố kịp thời. Bên cạnh đó, MobiFone phối hợp với cơ quan chức năng gửi tin nhắn cảnh báo và hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó bão.

3 ứng dụng nên có trên điện thoại khi bão số 12 (Thần Gió) sắp đổ bộ (PLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo trong đêm nay đến sáng mai, bão số 12 (tên tiếng Việt là Thần Gió) sẽ ở trên vùng biển ven bờ TP Huế đến Quảng Ngãi, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.