Tin công nghệ 16-10: 2 tính năng mới này của Google sẽ giúp bạn hạn chế bị lừa

1. 2 tính năng mới này của Google sẽ giúp bạn hạn chế bị lừa

Google vừa công bố hai tính năng bảo mật mới, giúp người dùng Android an toàn hơn trước các cuộc tấn công lừa đảo và mạo danh.

Đầu tiên là tính năng Liên kết an toàn (Safe Links). Cụ thể, khi phát hiện tin nhắn có chứa liên kết đáng ngờ, hệ thống sẽ tự động chặn và hiển thị cảnh báo: “Liên kết đã bị chặn. Tin nhắn này có khả năng là thư rác”. Người dùng có thể chọn đóng cảnh báo hoặc, nếu tin tưởng người gửi, nhấn “không phải thư rác” để mở liên kết.

Theo Google, công cụ này hiện đã được triển khai rộng rãi cho toàn bộ người dùng ứng dụng Tin nhắn (Messages) trên toàn cầu, nhằm ngăn chặn các liên kết chứa mã độc hoặc phần mềm đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Song song đó, Google cũng bổ sung tính năng Key Verifier, được giới thiệu lần đầu vào tháng 5-2025. Tính năng này cho phép người dùng xác minh danh tính liên hệ trong các cuộc trò chuyện mã hóa đầu cuối (E2EE), một bước quan trọng để tránh bị giả mạo hoặc tấn công hoán đổi SIM. Người dùng có thể quét mã QR của nhau để xác nhận danh tính, đảm bảo rằng họ đang nhắn tin với đúng người thật.

Key Verifier cũng sẽ thông báo cho người dùng nếu khóa bảo mật thay đổi, chẳng hạn khi đối phương đổi thiết bị, SIM hoặc nâng cấp giao thức mã hóa.

Tin công nghệ 16-10: 2 tính năng mới của Google sẽ giúp người dùng an toàn hơn. Ảnh: Google

2. Xiaomi 15T Series lập kỷ lục doanh số

Chỉ vài ngày sau khi mở bán tại các hệ thống bán lẻ, Xiaomi 15T Series đã ghi nhận doanh số tăng 150% so với thế hệ tiền nhiệm. Điều này cũng không có gì khó hiểu khi máy được trang bị nhiều tính năng trên các dòng cao cấp, đi kèm theo đó là cụm camera lớn được hợp tác với Leica.

Tin công nghệ 16-10: Xiaomi 15T Series lập kỷ lục về doanh số trong đợt mở bán. Ảnh: TIỂU MINH

Trong đó nổi bật nhất phải kể đến ống kính telephoto Leica 5x Pro, hỗ trợ zoom quang học đến 100 lần, cho hình ảnh sắc nét và màu sắc đặc trưng của Leica. Về phần cứng, máy còn được trang bị chip MediaTek Dimensity 9400+, có thể đáp ứng hầu như các tác vụ hiện nay, đặc biệt là AI.

Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 15T dùng chip Dimensity 8400 Ultra, RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB hoặc 512 GB, đảm bảo khả năng xử lý đa nhiệm và chơi game mượt mà. Cả hai đều có thiết kế viền phẳng, mặt lưng kính mờ chống bám vân tay, đạt chuẩn chống nước IP68/IP69.

Xiaomi 15T Pro có giá từ 18,49 triệu đồng, trong khi Xiaomi 15T khởi điểm ở mức 13,99 triệu đồng, đều có các tùy chọn màu Vàng Hồng, Đen và Xám cùng phần quà tặng hấp dẫn.

Tin công nghệ 16-10: Máy có cụm camera lớn hợp tác cùng Leica. Ảnh: TIỂU MINH

3. Mỹ phát hành đồng xu kỉ niệm Steve Jobs

Xưởng đúc tiền Hoa Kỳ (U.S. Mint) vừa công bố thiết kế đồng xu kỉ niệm 1 USD nhằm vinh danh Steve Jobs, đồng sáng lập và cựu CEO của Apple, người đã thay đổi cách con người sử dụng công nghệ.

Trên đồng xu, Jobs được khắc họa ở thời trẻ, ngồi xếp bằng giữa khung cảnh đồi núi California, và mặc chiếc áo cổ lọ quen thuộc, biểu tượng gắn liền với ông trong suốt sự nghiệp. Phía trên là dòng chữ “Hãy tạo ra điều gì đó tuyệt vời” (Make something wonderful), đây là câu nói nổi tiếng của Jobs vào năm 2007, phản ánh triết lý sáng tạo và tinh thần đổi mới mà ông để lại.

Đồng xu đặc biệt này có giá 13,25 USD trên trang web của U.S. Mint và sẽ chính thức phát hành vào năm 2026. Đây là một phần trong chương trình dài hạn của Xưởng đúc tiền Mỹ nhằm tôn vinh các cá nhân, công trình và biểu tượng góp phần thúc đẩy đổi mới tại Hoa Kỳ.

Chương trình được khởi động từ năm 2018, cho phép mỗi bang đề cử một biểu tượng đại diện. Trong cùng năm 2026, bang Wisconsin sẽ vinh danh siêu máy tính Cray-1, biểu tượng công nghệ từ thập niên 1970.

Thống đốc California Gavin Newsom, người đề cử Steve Jobs, cho biết: “Jobs là hiện thân cho tinh thần sáng tạo độc đáo mà California luôn theo đuổi”. Đồng xu không chỉ là vật lưu niệm, mà còn là lời nhắc về di sản của người đã góp phần định hình thế giới công nghệ hiện đại.

Tin công nghệ 16-10: Đồng xu kỉ niệm có in hình Steve Jobs. Ảnh: Sở đúc tiền Hoa Kỳ

