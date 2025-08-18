Tin công nghệ 18-8: Bất ngờ với số lượng hình ảnh được chụp mỗi ngày

(PLO)- Tin công nghệ 18-8 sẽ có các nội dung như VNG lọt Top các doanh nghiệp tư nhân đóng thuế nhiều nhất Việt Nam, bất ngờ với số lượng hình ảnh được chụp mỗi ngày, Singapore siết chặt lệnh cấm vape, bùng nổ ứng dụng AI mã nguồn mở.

1. Xu hướng nhiếp ảnh smartphone 2025

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của nhiếp ảnh smartphone khi 92,5% ảnh được chụp bằng điện thoại, chỉ còn 7,5% thuộc về máy ảnh truyền thống. Mỗi ngày, thế giới tạo ra tới 5 tỉ tấm ảnh, trong đó selfie chiếm tỉ lệ áp đảo với 92 triệu bức/ngày. Người dùng lưu trung bình gần 2.800 bức ảnh trên điện thoại, biến smartphone thành kho lưu trữ.

Xu hướng nổi bật là khả năng quay video 4K, chụp ảnh chân dung xóa phông, và chỉnh sửa ảnh bằng AI ngay trên thiết bị di động. Các ứng dụng như Remini, Canva, Picsart, Lightroom… giúp người dùng dễ dàng nâng cấp chất lượng hình ảnh và sáng tạo nội dung.

Bên cạnh đó, phụ kiện như tripod, giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại, ngày càng được ưa chuộng để hỗ trợ quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp.

Nhiếp ảnh di động không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn trở thành công cụ sáng tạo mạnh mẽ cho các nhà sáng tạo nội dung, vlogger, phóng viên hiện đại.

2. VNG lọt Top các doanh nghiệp tư nhân đóng thuế nhiều nhất Việt Nam

Với số thuế nộp ngân sách đạt 1.588 tỉ đồng trong năm 2024, VNG giữ vị trí thứ 29 trong danh sách 100 doanh nghiệp tư nhân đóng thuế nhiều nhất Việt Nam. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp tập đoàn ghi nhận mức đóng góp trên 1.000 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2024 cho thấy sự phục hồi rõ nét. Doanh thu hợp nhất đạt 9.273 tỉ đồng, lợi nhuận thuần sau điều chỉnh đạt 302 tỉ đồng, so với khoản lỗ 23 tỉ đồng năm 2023. Trong nửa đầu năm 2025, VNG tiếp tục nộp 560 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, nhờ tăng trưởng ổn định ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Ở lĩnh vực game, doanh thu bookings quý II năm 2025 đạt 1.926 tỉ đồng, trong đó 17% đến từ quốc tế, đóng góp tích cực cho xuất khẩu dịch vụ số. Zalo và ZaloPay duy trì vai trò hạ tầng số thiết yếu, hỗ trợ hành chính công và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trên toàn quốc.

Đáng chú ý, VNG nổi bật ở mảng AI khi là một trong số ít doanh nghiệp Đông Nam Á đầu tư toàn diện từ hạ tầng đến ứng dụng. Tháng 6-2024, tập đoàn khai trương AI Cloud quy mô lớn tại Thái Lan, thương mại hóa chỉ sau 6 tháng. Song song, VNG phát triển thành công mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, đưa Việt Nam vào nhóm ít quốc gia sở hữu LLM riêng, với năng lực tương đương GPT-4.

Khoảng 20% người dùng Zalo đã trải nghiệm các tính năng AI như soạn tin nhắn bằng giọng nói, tạo ảnh đại diện AI hay trợ lý Kiki Info, vốn thu hút hơn 1 triệu lượt sử dụng sau 2 tháng. Bên cạnh kinh doanh, VNG còn đầu tư mạnh cho cộng đồng AI, hợp tác với JAIST công bố báo cáo LLM tiếng Việt, tài trợ R&D tại Đại học Quốc gia TP.HCM và tham gia Liên minh AI Âu Lạc.

3. Singapore siết chặt lệnh cấm vape

Singapore vừa công bố một loạt biện pháp mạnh tay nhằm kiểm soát tình trạng sử dụng vape, coi đây là vấn đề ma túy thay vì chỉ là sản phẩm thuốc lá như trước.

Theo thông báo tại National Day Rally 2025, Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh: “Vaping không còn là vấn đề nhỏ, mà là mối nguy lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt giới trẻ.” Các hành vi mua bán và sử dụng vape chứa chất gây nghiện sẽ đối mặt với án tù, phạt tiền nặng, và chương trình cai nghiện bắt buộc.

Đáng chú ý, Singapore sẽ đẩy mạnh giáo dục phòng chống vape trong trường học, các viện đào tạo và cả trong nghĩa vụ quân sự.

Các cơ quan chức năng như Bộ Nội vụ, Bộ Y tế sẽ phối hợp toàn diện để tăng cường kiểm tra, xử phạt và hỗ trợ người nghiện vape cai nghiện. Sản phẩm vape chứa chất etomidate, một loại thuốc mê, sẽ bị xếp vào nhóm ma túy, kéo theo các hình phạt nghiêm khắc như đối với tội phạm ma túy.

Động thái này thể hiện quyết tâm của Singapore trong việc bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện và tác hại sức khỏe từ vape, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm cộng đồng trong phòng chống các sản phẩm gây nghiện mới.

4. Bùng nổ ứng dụng AI mã nguồn mở

Xu hướng AI mã nguồn mở đang lan rộng trong cộng đồng công nghệ nhờ tính miễn phí, dễ sử dụng và khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt.

Theo Open Source Initiative, các hệ thống AI như Pythia, OLMo, Amber, CrystalCoder và T5 đều đáp ứng tiêu chuẩn mở, cho phép người dùng tự do sử dụng, chỉnh sửa, chia sẻ mà không bị ràng buộc bởi giấy phép khắt khe.

Một số ứng dụng nổi bật có thể kể đến như Zed (trình soạn thảo AI hỗ trợ viết code và văn bản), Open Scholar (công cụ tìm kiếm tài liệu khoa học bằng AI), Langroid (framework xây dựng ứng dụng LLM đa tác vụ), AnythingLLM (tạo playground AI đa nền tảng), và Dify (thiết kế workflow AI nhanh chóng).

Với sự hậu thuẫn từ các cộng đồng lớn như Mozilla, AI2, Eleuther AI, AI mã nguồn mở đang trở thành lựa chọn ưu tiên cho doanh nghiệp và cá nhân mong muốn khai thác sức mạnh AI mà vẫn kiểm soát tuyệt đối thông tin và quyền riêng tư.

