(PLO)- Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 22.000 tỉ đồng, đạt 128,1% so với dự toán Trung ương, đạt 126,7% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Chiều ngày 6-1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chánh văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Anh Việt chủ trì buổi họp báo. Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Long An đạt 8,46%, trong đó, khu vực I tăng 0,71%; khu vực II tăng 10,86% và khu vực III tăng 9,95%. Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, với mức tăng trưởng này, mặc dù chưa đạt được như kỳ vọng nhưng đây là mức tăng trưởng rất phấn khởi, năm 2022 tỉnh Long An đứng 6/13 các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng thu ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Long An đạt 21.800 tỉ đồng, đạt 128,1% so với dự toán Trung ương, đạt 126,7% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 17,7% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên Long An thu ngân sách vượt mốc 20.000 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 18.000 tỉ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển gần 10.000 tỉ đồng và chi thường xuyên hơn 8.000 tỉ đồng. Trước đó, năm 2017, địa phương này lần đầu tiên thu ngân sách vượt qua con số 10.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ 5 năm sau đó, số thu đã đạt gần gấp đôi, đạt gần 22.000 tỉ đồng. Đạt được kết quả trên là do các chương trình, chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 đã phát huy hiệu quả, kinh tế địa phương phục hồi và phát triển mạnh mẽ; hoạt động thu hút đầu tư được chú trọng… Tại buổi họp báo, các nhà báo, phóng viên cũng quan tâm một số vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng trái phép, hoạt động karaoke về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vấn đề sản xuất cây thanh long, thu ngân sách vượt mức 20.000 tỉ đồng, vấn đề phóng viên tiếp cận nguồn tin với các ngành Tòa Án, Viện Kiểm soát, Cảnh sát điều tra còn khó khăn … Đại diện một số sở ngành, địa phương cũng thông tin một số vụ việc được phóng viên, nhà báo quan tâm trên địa bàn. Phát biểu tại buổi họp báo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Anh Việt ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các phóng viên, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến với người dân. Đối với các vấn đề mới được phóng viên đưa ra tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Anh Việt đề nghị các sở, ngành, địa phương ghi nhận để có ý kiến trả lời, phản hồi đối với các cơ quan báo chí. HUỲNH DU Tin liên quan Long An: Phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế GRDP từ 8-8,5% trong năm 2023 Long An tăng trưởng kinh tế đạt 9,43%, vượt mức dự báo