Liên thông kết quả xét nghiệm có thể tiết kiệm đến 600 tỉ đồng mỗi năm 29/09/2025 15:24

(PLO)- Nhiều bệnh viện đã liên thông kết quả xét nghiệm, ước tính chỉ cần tái sử dụng 1-2% số xét nghiệm cận lâm sàng đã tiết kiệm được là 300-600 tỉ đồng/năm.

Ngày 29-9, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025”.

Nhiều bệnh viện liên thông kết quả xét nghiệm

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), nhận định hiện nay xét nghiệm y học ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong chăm sóc sức khỏe, là cầu nối cung cấp các dữ liệu khách quan về tình trạng sinh học của cơ thể, giúp bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng chính xác và kịp thời.

Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại Việt Nam, số liệu năm 2024 cho thấy chi phí cho xét nghiệm, cận lâm sàng chiếm 19,1% trong tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT, tương đương gần 30 ngàn tỉ đồng/năm. Do vậy, bài toán đặt ra là cần quản lý, sử dụng hiệu quả kết quả xét nghiệm cận lâm sàng nhằm tối ưu hoá hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí.

Ông Đức cho rằng khi liên thông, tái sử dụng kết quả xét nghiệm, người bệnh sẽ giảm chi phí khi không phải làm lại các xét nghiệm khi chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác hoặc tái khám; tiết kiệm thời gian và công sức. Từ đó quá trình khám chữa bệnh nhanh chóng và thuận tiện hơn, giảm quá tải bệnh viện, giảm chờ đợi (đặc biệt quan trọng với người cao tuổi, người bệnh nặng hoặc người phải di chuyển xa).

Đối với thầy thuốc, liên thông kết quả xét nghiệm giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Bác sĩ có thể dễ dàng truy cập lịch sử xét nghiệm trọn đời (qua Sổ sức khỏe điện tử), giúp đưa ra chẩn đoán chính xác hơn và theo dõi hiệu quả điều trị liên tục.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo báo cáo, nhiều bệnh viện đã liên thông, tái sử dụng kết quả xét nghiệm đạt tỉ lệ cao, tiết kiệm một phần chi phí không nhỏ của người bệnh. Điển hình, Bệnh viện Từ Dũ có 100% người bệnh đến khám, điều trị đã có xét nghiệm (tổng phân tích tế bào máu, đông chảy máu, sinh hóa, vi sinh, HIV, HBsAg, giang mai) từ cơ sở y tế bên ngoài đều được sử dụng lại kết quả xét nghiệm nếu còn hạn giá trị.

“Theo ước tính, chỉ cần tái sử dụng 1-2% số xét nghiệm cận lâm sàng, chúng ta đã tiết kiệm được 300-600 tỉ đồng/năm, mang lại nhiều lợi ích khác nữa cho người bệnh và xã hội nói chung” – ông Đức nhấn mạnh.

Bệnh nhân lấy máu xét nghiệm tại cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nâng cao chất lượng phòng xét nghiệm

TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho hay nhiều năm qua, Việt Nam đã xây dựng được nền tảng để hình thành hệ thống đánh giá và nâng cao chất lượng phòng xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng đã thành lập ba trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm, giao nhiệm vụ đào tạo, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương. Quyết định 2429 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm, gồm 12 chương, 168 tiêu chí, là cơ sở quan trọng để các đơn vị tự đánh giá và được cơ quan quản lý công nhận.

Tuy vậy, việc triển khai còn hạn chế, nhiều phòng xét nghiệm chưa cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý trực tuyến; số đơn vị đạt mức chất lượng 4 và 5 còn ít, chủ yếu ở khối tư nhân; mạng lưới phòng xét nghiệm tham chiếu chưa đầy đủ; sản xuất mẫu kiểm chuẩn trong nước còn hạn chế, phụ thuộc nhập khẩu.

Bên trong phòng sản xuất ống nghiệm lấy máu của Công ty Wembley Medical. Ảnh: NVCC

“Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế công bố kết quả đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm trên hệ thống thông tin trực tuyến, đây là điều kiện bắt buộc để công nhận và liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở. Đồng thời, sẽ tiếp tục đào tạo, tập huấn, hoàn thiện danh mục dùng chung và tiêu chuẩn chất lượng, tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực xét nghiệm” – ông Khoa cho biết.

Thời gian tới, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo triển khai nâng cao chất lượng phòng xét nghiệm, kiểm tra đánh giá, công khai mức chất lượng toàn bộ các phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền quản lý, cần đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm đồng bộ với triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế để nâng cao chất lượng phòng xét nghiệm, áp dụng mã dùng chung tích hợp các kỹ thuật, thuật ngữ với hồ sơ bệnh án điện tử phục vụ kết nối liên thông với các cơ sở khám chữa bệnh khác.

Các trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm được giao, thực hiện theo các chỉ đạo của Bộ Y tế trong hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng xét nghiệm.