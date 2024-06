Mang đồ nghề từ TP Hồ Chí Minh lên Lâm Đồng trộm xe ba gác 09/06/2024 19:09

Ngày 9-6, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Long, 29 tuổi, ngụ Quận 8, TP Hồ Chí Minh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc xe ba gác mà nhóm của Trần Văn Long lấy trộm

Theo điều tra, rạng sáng 3-6, Long cùng đồng bọn đến xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm lấy trộm chiếc xe ba gác biển số 61L6-5128 của ông Vũ Đình Tài, ngụ tại thôn 9, xã Lộc Nam.

Công an huyện Bảo Lâm đang truy bắt nhóm trộm xe ba gác

Sau khi lấy trộm, Long đã chạy chiếc xe ba gác nói trên theo quốc lộ 55 về hướng tỉnh Bình Thuận.

Khi đến địa bàn xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc thì bị công an huyện Bảo Lâm phối hợp với công an xã La Dạ và công an huyện Hàm Thuận Bắc phát hiện, bắt giữ.

Khai với công an, Long cho biết đã cùng với 3 người khác tên An, Diễn và 1 người chưa rõ lai lịch rủ nhau mang theo đồ nghề rồi chạy xe máy từ TP Hồ Chí Minh lên huyện Bảo Lâm trộm xe ba gác.

Trước khi bắt Long vài giờ, Công an xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm đã tiếp nhận tin báo từ ông Trần Khắc Chí Thiện cho biết vừa bị kẻ gian trộm mất 1 chiếc xe ba gác biển số 61L8-1279 (màu xám) để trước nhà.

Kẻ trộm xe ba gác bị bắt giữ

Theo nhận định của công an huyện Bảo Lâm, kẻ trộm xe ba gác đang di chuyển trên quốc lộ 55 theo hướng về xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nên cử lực lượng truy bắt và thông tin với công an huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị hỗ trợ.

Đến khoảng 0 giờ 25 phút ngày 3-6, Công an xã Đa Mi đã cử lực lượng chốt chặn trên quốc lộ 55 thì phát hiện 1 người đàn ông chạy xe ba gác giống như mô tả nên đã dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, khi thấy công an, kẻ trộm không chấp hành mà tiếp tục chạy xe ba gác lao nhanh về hướng về xã La Dạ.

Khi Công an xã Đa Mi đuổi theo thì kẻ trộm bỏ xe ba gác, chạy trốn vào rừng.

Hiện Công an huyện Bảo Lâm đang truy bắt những kẻ trộm còn lại. Cơ quan này thông báo người dân bị mất trộm xe ba gác trong thời gian qua thì liên hệ với Công an huyện theo số điện thoại: 02633.877.678 trình báo và phối hợp điều tra.