Mang theo súng điện, dao bấm trong khi trốn truy nã

(PLO)- Đang trốn truy nã vì cố ý gây thương tích, hung thủ mang theo dao, súng điện sang TP Bảo Lộc thuê khách sạn ở thì bị công an bắt giữ

Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc cho biết vừa bắt giữ và bàn giao hai nghi can đang trốn lệnh truy nã cho công an Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) và Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) để điều tra và xử lý theo quy định.

Cụ thể, ngày 13-4-2021, Huỳnh Tấn Luân (25 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bị Công an huyện Cai Lậy phát lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Đến ngày 5-10, Luân đến TP Bảo Lộc thuê khách sạn ở thì bị các trinh sát hình sự - Công an TP Bảo Lộc bắt giữ.

Trước đó một ngày, ngày 4-10, Công an xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) cũng đã bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng (26 tuổi, ngụ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa - Thiên Huế) theo quyết định truy nã ngày 6-9-2022 của Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông)

Cả Luân và Hưng đều bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Khi bắt giữ, công an TP Bảo Lộc khám và thu giữ dao bấm, súng điện trong người của Luân

Hiện, Công an TP Bảo Lộc bàn giao Hưng và Luân để cho Công an huyện Cai Lậy và Công an huyện Krông Nô di lý về địa phương tiếp tục điều tra.

VÕ TÙNG