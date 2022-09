Mơ ước về ngôi nhà mang sắc thái 4 mùa

Năm 22 tuổi, tôi tốt nghiệp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân với tấm bằng loại giỏi, đây có lẽ là món quà đặc biệt dành cho cha mẹ - hậu phương vững chắc, luôn sát cánh ủng hộ và dõi theo tôi. Nhưng rồi khi bước ra khỏi ngưỡng cửa thời sinh viên, chúng ta sẽ luôn phải đứng trước những ngã rẽ của cuộc sống và ngã rẽ đầu tiên của tôi có lẽ chính là việc sẽ rời xa vòng tay của gia đình, quê hương và ở lại gắn bó với mảnh đất TP.HCM cùng bao điều mới mẻ.

Khao khát về ngôi nhà cho chính mình

Đặt chiếc điện thoại lên gối, tôi ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ ở cơ quan sau một ngày làm việc căng thẳng, thấm thoát đã gần một năm tôi sống tự lập tại TP.HCM. Ở độ tuổi đôi mươi, khi những mục tiêu cuộc sống và tương lai sau này còn thật chông chênh và tôi có những nỗi niềm không thể thổ lộ cùng ai.

Đối với tôi, khao khát lớn nhất năm 23 tuổi chính là có một ngôi nhà, một căn hộ cho riêng mình. Ngôi nhà chính là phần quan trọng nhất của một tổ ấm hoàn chỉnh, tôi đã mường tượng rất nhiều về một ngôi nhà mang sắc thái của bốn mùa trong năm.

Đầu tiên là một căn bếp mùa xuân. Còn điều gì thú vị hơn khi có một không gian tự do để nấu những món ngon mà mình thích, thỏa sức bày biện với đủ thứ nguyên liệu và tạo ra những bữa cơm đặc sắc cho những người yêu thương. Tôi luôn muốn căn bếp của mình tựa như mùa xuân, nơi mọi thực phẩm đều luôn tươi mát, đồ vật được sắp xếp gọn gàng, màu sắc nội thất hài hòa, ấm áp, nơi bắt đầu cho những bữa cơm quây quần đầm ấm.

Tiếp đến là phòng khách mùa hè. Tôi rất thích biển, đối với tôi, nhắc đến mùa hè là nhắc tới những chuyến du lịch biển náo nhiệt, khiến tôi nhớ về quê hương miền Trung yêu dấu của mình.

Phòng khách của tôi sẽ là một bãi biển thu nhỏ với gam màu trắng của cát, màu xanh mát của bầu trời và mặt biển, màu vàng của những tia nắng sớm, màu xanh của cây cối. Tôi sẽ cùng bạn bè quây quần trước tivi, cùng nhau xem những chương trình yêu thích, ngả lưng trên chiếc ghế sofa hàn huyên. Tận hưởng không gian thoáng mát mang màu sắc thiên nhiên của mùa hè - màu của sự trẻ trung và nhiệt huyết.

Điểm nhấn trong nhà sẽ là một góc nhỏ mùa thu. Tôi sẽ dành một góc trong ngôi nhà để tạo ra không gian “tĩnh” và đặt tên cho nó là “Góc nhỏ mùa thu”. Thay vì phải xách laptop ra ngồi ở quán cà phê nào đó để làm việc thì tự mình có thể thoải mái tự pha một tách cà phê với hương vị yêu thích và tự chill với “Góc nhỏ mùa thu” của mình. Tôi sẽ chăm chút cho không gian này trở thành mùa thu đúng nghĩa với một gam màu dịu nhẹ đầy vẻ hoài niệm, cảm giác như ta vừa đang tập trung làm việc lại vừa như đang tận hưởng.

Và cuối cùng là một phòng ngủ mùa đông. Tôi muốn mình có một không gian riêng tư để thoải mái nghỉ ngơi. Trải qua những ca trực mệt mỏi, điều mà tôi cần nhất là có một giấc ngủ êm ái để nạp đầy năng lượng cho ngày làm việc mới. Thật tuyệt vời nếu tôi có một căn phòng ngủ mang hơi thở mùa đông, với phong cách tối giản, thông thoáng nhưng vẫn đầy đủ chức năng tiện nghi, hiện đại và thanh lịch.

Cơ hội để chinh phục ước mơ của mình

Tôi đã đọc được trên Internet bài đăng về cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức. Đây chính là cơ hội để tôi bắt đầu cho hành trình chinh phục ước mơ của mình. Ngôi nhà mơ ước mang sắc thái bốn mùa sẽ không còn nằm trên trang giấy hay tồn tại trong suy nghĩ nữa, tôi tham gia cuộc thi để có cơ hội trở thành người xứng đáng được trao tặng một căn hộ như những gì mình mơ ước.

Cuộc sống có đắng cay hay ngọt ngào thì mọi thứ trên đời khi xuất hiện đều có một ý nghĩa nào đó. Tôi sẽ nuôi nấng giấc mơ của chính mình và không bao giờ hoài nghi về chính bản thân mình. Bản thân tôi đang xây từng viên gạch nhỏ cho ngôi nhà mơ ước, dù sau này có thành công hay thất bại, chỉ cần quay đầu và nhìn lại những gì đã trải qua, hãy mỉm cười vì đây chính là điều tuyệt vời nhất trong đời mình.

Cám ơn cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” đã giúp tôi lưu giữ lại những dòng tâm sự với những ước mơ, hoài bão của mình.•

Lên kế hoạch gắn bó lâu dài với TP.HCM

Tôi hiện đang công tác tại Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tôi tốt nghiệp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cuối năm 2021 và được phân công về TP.HCM công tác. Mặc dù gia đình tôi hiện tại đều đang sinh sống tại quê nhà ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị nhưng bản thân tôi đã quyết định lên kế hoạch gắn bó lâu dài với TP.HCM.

Hiện tại tôi vẫn đang ở phòng tập thể trong đơn vị để thuận lợi trong công việc hằng ngày cũng như tiết kiệm một phần chi phí thuê nhà đắt đỏ. Do đặc thù công việc nên tôi phải làm việc bất kỳ thời gian nào, đặc biệt là đêm khuya, rạng sáng. Cho nên nếu có được một ngôi nhà, một căn hộ sẽ giúp tôi thoải mái sinh hoạt hơn và có thêm nhiều không gian riêng tư để làm những gì mình thích, đảm bảo được sức khỏe để làm việc tốt hơn.

Kế hoạch trước mắt của tôi chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, cống hiến hết mình cho công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của TP. Bên cạnh đó, tôi vẫn dành một khoảng thời gian để theo đuổi những đam mê khác của riêng mình như MC, CTV Voice off, Content… Tôi hy vọng sẽ hiện thực hóa ước mơ trước năm 30 tuổi, đó là có một căn hộ và đón cha mẹ vào cùng sinh sống.