Mỹ - Trung đối đầu thuế quan: Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới 05/02/2025 14:10

(PLO)- Sáng nay, giá vàng thế giới tăng mạnh, đạt mức cao chưa từng thấy do nhà đầu tư tìm kênh trú ẩn trước căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Sáng nay, giá vàng thế giới tăng mạnh, đạt mức cao chưa từng thấy do nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Cụ thể, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng 1,1% lên 2.844,56 USD/ounce, trong khi hợp đồng kỳ hạn tăng 0,7% lên 2.875,8 USD/ounce.