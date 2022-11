Nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở Long An bị bắt

(PLO)- Công an tỉnh Long An đã bắt giữ nghi phạm đâm nhiều nhát vào nữ chủ quán cà phê dẫn đến tử vong rồi lấy một số nữ trang, tiền, tài sản khác của nạn nhân.

Chiều 28-11, Công an tỉnh Long An có thông tin về vụ bắt giữ nghi phạm giết chủ quán cà phê tại ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Nghi phạm Trương Công Minh (ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, Long An) bị bắt khi người này đang lẩn trốn tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Như PLO đã đưa tin, vào trưa 25-11, người dân phát hiện chị HHD (41 tuổi, quê Cà Mau) nằm chết trên nền quán cà phê do mình thuê làm chủ ở xã Long An, huyện Cần Giuộc, Long An. Trên người chị D có nhiều vết dao đâm.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo người nhà và những người dân gần đó, thường ngày nạn nhân đeo nhiều trang sức nhưng qua kiểm tra trên người chị D vòng vàng không còn.

Xác định đây là vụ án mạng, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, đồng thời tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị, địa phương điều tra, truy bắt nghi phạm.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 27-11 (sau 42 giờ kể từ khi gây án), cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Trương Công Minh (ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, Long An) khi người này đang lẩn trốn tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Tại công an, Minh khai nhận trưa 25-11 đến quán cà phê của chị D uống nước rồi xảy ra mâu thuẫn. Minh dùng dao Thái Lan đâm vào lưng chị D hai nhát dẫn đến tử vong.

Sau đó, Minh lấy chị D nhiều nữ trang vàng, tiền rồi tẩu thoát, trốn lên Đồng Nai.

Cơ quan điều tra xác định số tài sản mà Minh đã lấy của nạn nhân gồm một sợi dây chuyền vàng 18K, một đôi bông tai vàng trắng có đính, một đôi bông tai trái châu, 21 vòng ximen vàng 18K, một vòng đeo tay vàng 18K có đính đá màu trắng, một mặt dây chuyền vàng 18K hình hoa mai, một nhẫn vàng 18K đính đá màu trắng, ba đoạn vàng 18K (loại nối vòng cẩm thạch) và hơn 8,1 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

1 nữ chủ quán cà phê tại Long An bị sát hại, vàng và tiền mất (PLO)- Công an tỉnh Long An xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong, một số nữ trang, tiền và tài sản khác bị mất.

HUỲNH DU