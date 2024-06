Nghi tránh xe đạp chở đồ, người đàn ông bị xe khách cán tử vong 24/06/2024 17:14

Đến 14 giờ ngày 24-6, Công an huyện Bình Chánh giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 khiến một người bị cán tử vong.

Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người dân sống trên Quốc lộ 1 đoạn gần cầu vượt nút giao Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nghe tiếng động mạnh.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: HT

Nhiều người chạy ra xem thì thấy chiếc xe đạp chở các tấm mút xốp lớn bị nghiêng và hai xe máy ngã trên đường. Cạnh đó là một người nam giới bị xe khách cán qua tử vong tại chỗ. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực kẹt xe nghiêm trọng.

Cảnh sát sau đó phong tỏa, xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Ảnh: HT

Hình ảnh từ camera an ninh nhà dân gần đó cho thấy, trong lúc trời mưa, nhiều xe đang lưu thông trên quốc lộ hướng về vòng xoay An Lạc. Lúc này, chiếc xe máy biển số TP.HCM do người nam điều khiển được cho thắng gấp tránh người đàn ông chạy xe đạp chở mút xốp chạy cùng chiều dẫn đến loạng choạng ngã xuống đường.

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: HT

Lúc này, chiếc xe khách chạy bên cạnh cán trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe máy trượt về phía trước, trúng chiếc xe đạp.

Ngoài ra, khi thấy xảy ra tai nạn một người chạy xe máy trên đường từ phía sau đến thắng gấp tránh né cũng ngã ra đường.

Công an sau đó có mặt xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Đến khoảng 14 giờ, hiện trường được xử lý, các xe liên quan và thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.