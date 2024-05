Ngóng giá vé máy bay hè hạ nhiệt 26/05/2024 12:42

Mới đây, Bộ Tài Chính đã có ý kiến giá vé máy bay cao là do cơ cấu giá, phí dịch vụ ngành hàng không chiếm tỷ trọng cao. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng phản hồi, các phí dịch vụ hàng không do Bộ GTVT định giá không cao, không tác động lớn đến giá vé máy bay. Rốt cuộc vé máy bay tăng do đâu?

Nhiều nguyên nhân khiến giá vé tăng

Theo Cục Hàng không có bốn loại chi phí khiến giá vé tăng cao. Đầu tiên là ngoài nhiên liệu hàng không phần thu do Bộ Tài chính chiếm tỷ trọng 7,7-8,7%; tiếp đến là chi phí thuê mua máy bay, sửa chữa bảo dưỡng tàu bay chiếm 32 - 41%.

Cục Hàng không liệt kê thêm, chi phí phục vụ chuyến bay chiếm 6 - 7%, bao gồm cả các dịch vụ do Bộ GTVT định giá và các dịch vụ do doanh nghiệp quyết định. Cuối cùng là chi phí bán hàng, quản lý, chi phí khác (16 - 19%)… do doanh nghiệp quản trị.

Viá vé máy bay nội địa những tháng đầu năm 2024 đến nay tăng cao, trung bình mức tăng từ 15 - 25%. Video: P.ĐIỀN

Cùng với khoảng 20 loại thuế, phí trong tổng thành giá vé, khoản phí quản trị hệ thống chiếm tỉ lệ đáng kể trong cơ cấu giá vé máy bay và các hãng điều chỉnh tăng trong thời gian qua. Đơn cử các hãng này mở bán vé 0 đồng nhưng phí này gần 500.000 đồng/vé.

Theo ghi nhận, giá vé máy bay nội địa những tháng đầu năm 2024 đến nay tăng cao, trung bình mức tăng từ 15 - 25%. Mặc dù giá vé tăng nhưng vẫn trong khung giá quy định của Thông tư 34. Nhiều ý kiến tranh cãi về nguyên nhân giá vé tăng do đâu thì người dân và du khách vẫn đang người gánh chịu, nhiều người chuyển sang sử dụng các dịch vụ, loại hình vận tải khác để giảm chi phí.

Giá vé máy bay tăng cao trong thời gian xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ảnh: TT.

Khảo sát trực tuyến trên các website của hãng hàng không đã có nhiều chuyến bay ghi nhận mức giá giảm so với dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, có thêm nhiều dải giá rẻ cho hành khách lựa chọn.

Hiện các đường bay du lịch trọng điểm đã mở bán mức giá ưu đãi như Hà Nội - Cam Ranh từ 1, 6 triệu đồng/chiều; Hà Nội - Đà Nẵng từ 1,2 triệu đồng/chiều; TP.HCM - Đà Nẵng, Huế 1,2 triệu đồng/chiều; TP.HCM - Quy Nhơn từ 1,1 triệu đồng/chiều; TP.HCM - Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang dao động 1 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí).

Theo ghi nhận, chặng bay Hà Nội - Phú Quốc vào cuối tháng 5 có giá vé rẻ nhất của hãng Vietjet khoảng 2,8 triệu đồng, Vietnam Airlines cao hơn, 3,2 triệu đồng (vé đã bao gồm thuế phí).

Vé đi ngày 1-6, hành trình TP.HCM – Tuy Hòa Vietnam Airlines còn vé giá 1,3-1,9 triệu đồng. Cùng đường bay, Vietjet tung hàng loạt vé hạng Eco giá rẻ vào đầu tháng 6 dao động từ 500-800.000 đồng, tuy nhiên mức giá này chưa bao gồm thuế phí, vì vậy khách phải trả từ 1,1 – 1,4 triệu đồng.

Chị Hoàng Kim Tuyết, ngụ tại TP Thủ Đức cho biết, giá vé TP.HCM - Tuy Hòa 1 tháng trước nóng bỏng tay nay đã hạ nhiệt nhưng không đáng kể. Tính ra gia đình bốn người về thăm quê, riêng tiền vé máy bay cả hai chiều hết khoảng 10 triệu đồng (vé đầu tháng 6). “Giá vé đã dễ thở hơn chút xíu. Gia đình tôi đắn đo có nên về quê bằng máy?”– chị Tuyết tính toán.

Tìm cách hạ nhiệt giá vé máy bay

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng: Giá vé máy bay tăng do chi phí đầu vào tăng cao là điều đã được lường trước, tuy nhiên những yếu tố phát sinh sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh.

Cục và các hãng bay cũng sẽ tiếp tục ngồi lại với nhau để tìm cách hạ nhiệt giá vé. Dù vậy, giá vé sẽ giảm những gì và giảm như thế nào là vấn đề liên quan đến nhiều vấn đề và cần sự phối hợp vào cuộc giữa các bên liên quan vừa đảm bảo dịch vụ vừa đảm bảo an toàn.

Các hãng hàng không lại cho rằng, áp lực biến động tỉ giá do thanh toán chủ yếu bằng USD, chi phí nhiên liệu tăng, chi phí thuê máy bay tăng gấp đôi, đội bay chủ lực Airbus A321 phải tháo động cơ bảo dưỡng trong thời gian dài khiến thiếu hụt máy bay là những nguyên nhân khiến giá vé thời gian qua tăng cao.

Các hãng bay liệt kê các yếu tố đầu vào chiếm chi phí 70% tổng thành giá vé, nhưng thời gian qua kết quả kinh doanh các hãng đều có lãi, riêng Pacific Airlines đang trong thời gian cơ cấu, không có máy bay khai thác.

Từ đó, các hãng bay mong nhà nước xem xét điều chỉnh giảm phí điều hành bay, cất hạ cánh; hỗ trợ giảm các loại thuế, phí (thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng) miễn phụ thu bay đêm.

Theo ghi nhận của PV, sau đợt kiểm tra tình hình bán vé của các hãng bay của nhà chức trách hàng không, giá vé máy bay đã có dấu hiệu hạ nhiệt trên một số đường bay nội địa. Đáng chú ý, giá vé 0 đồng sau một thời gian vắng bóng đã xuất hiện trở lại trên một số đường bay quốc nội và quốc tế.

Về cơ cấu giá vé bán của các hãng, Cục Hàng không nhận xét giá vé ở phân khúc giá thấp và trung bình chiếm từ 60%-70% lượng vé bán ra.

Trao đổi với PV, một chuyên gia hàng không nhìn nhận: Nguyên nhân vé máy bay tăng được các nhà quản lý vào cuộc kiểm tra, lý phân tích, lý giải về "rừng" thuế phí. Bên cạnh đó, các hãng bay cũng có kiến nghị giảm phí điều hành bay, thuế nhập khẩu nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Với hành khách quan tâm giá vé có thực sự hạ nhiệt trong cao điểm hè này để kích cầu du lịch, giảm chi phí đi lại.