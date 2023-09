Nguyên 1 Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 21-9, Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:

Từ trái qua phải các bị can gồm: Nguyễn Lộc An; Trần Trác Việt Đức; Đỗ Thị Tuyết Nga. Ảnh BCA

Nguyễn Lộc An, 58 tuổi, Chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Tqhương) về tội nhận hối lộ.

Trần Trác Việt Đức (33 tuổi), Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt; Đỗ Thị Tuyết Nga, 44 tuổi, Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sau khi VKSND tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

PHI HÙNG