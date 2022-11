Nhà ở xã hội giá cao, làm sao người lao động với tới!

03/11/2022 17:59

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, Viện trưởng VKSND và Chánh án TAND tỉnh An Giang.