Nhân sự tuần qua: Điều động, bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự chủ chốt nhiều bộ, ngành ở Trung ương 25/08/2024 06:24

Tuần này (19-8 đến 25-8), nhiều nhân sự các bộ, ngành, địa phương đã được điều động, bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trần Lưu Quang (bìa trái) và ông Mai Văn Chính. Ảnh: TN

Bộ Chính trị điều động hai vị trí quan trọng

Bộ Chính trị có Quyết định điều động, phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Trần Lưu Quang, 57 tuổi, quê ở Tây Ninh. Ông là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV.

Trước đó ông có thời gian dài công tác tại Tây Ninh và giữ nhiều chức vụ quan trọng. Đến năm 2019, ông chuyển công tác về TP.HCM, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Năm 2021, ông được điều động về Hải Phòng, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Đến tháng 1-2023, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Chính trị cũng có quyết định điều động, phân công ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ông Mai Văn Chính, 63 tuổi, quê ở Long An; trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng các nhân sự được Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Chuẩn y 4 nhân sự tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Ban Bí thư đã có quyết định về việc chuẩn y nhân sự tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 với bốn nhân sự.

Những người này gồm: ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 1; Thành ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, 45 tuổi, quê ở An Giang. Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dương Anh Đức, 56 tuổi, quê Đà Nẵng, là Phó giáo sư công nghệ thông tin, tiến sĩ toán học.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, 48 tuổi; quê ở Xã Tân Thới Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Bà có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế- chính trị, cử nhân Hành chính học, cử nhân Sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Thành Kiên, 53 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Ông Kiên có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trung tướng Trương Thiên Tô, Chính ủy Học viện Chính trị, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ảnh: VGP phát

Bổ nhiệm 4 nhân sự Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trương Thiên Tô, Chính ủy Học viện Chính trị, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, giữ chức Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

Phê chuẩn ông Võ Tấn Đức làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Tấn Đức 54 tuổi, quê ở Đồng Nai, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý xây dựng, cử nhân kế hoạch hoá Kinh tế Quốc dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đinh Ngọc Huân. Ảnh: CTV

Thẩm phán cao cấp Đinh Ngọc Huân làm Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội

Chánh án TAND Tối cao có quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp Đinh Ngọc Huân, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Thời hạn giữ chức Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội của ông Đinh Ngọc Huân là 5 năm kể từ ngày 1-9-2024.

Ông Đinh Ngọc Huân sinh năm 1969. Ông Huân được bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 rồi Chánh án TAND tỉnh này vào năm 2020.

Chánh án TAND Tối cao cũng có quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Lưu Tuấn Dũng (53 tuổi), Phó Chánh án TAND TP Hà Nội, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời hạn giữ chức Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc của ông Lưu Tuấn Dũng là năm năm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ. Ảnh: VGP phát

Nhân sự mới Tổng cục Hải quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, kể từ ngày 1-9.

Ông Nguyễn Văn Thọ, 52 tuổi, quê ở Hải Dương; trình độ: Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông có nhiều năm công tác và giữ nhiều vị trí quan trọng trong ngành hải quan như phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Hải quan; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan…

Đồng thời, bổ nhiệm ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh và ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, giữ chức Phó Tổng cục trưởng Hải quan kể từ ngày 1-9.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học tặng hoa chúc mừng ông Trần Hồng Thái, tân chủ tịch UBND tỉnh và bà Phạm Thị Phúc, tân Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: VT

Lâm Đồng có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại Kỳ họp lần thứ 17 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh Lâm Đồng ngày 23-8 bầu ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ KH&CN, làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Ban Bí thư đã có điều động và chỉ định ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ KH&CN tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu bà Phạm Thị Phúc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lâm Đồng làm Chủ tịch HĐND tỉnh này.

Ông Trần Hồng Thái, 50 tuổi, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, ông Thái từng giữ các chức vụ Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Bà Phạm Thị Phúc, 47 tuổi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trước đó, bà Phúc từng làm Bí thư Huyện uỷ Lâm Hà, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy…

. Cũng tại Lâm Đồng, Đại tá Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đại tá Vũ Tuấn Anh, 45 tuổi, là cán bộ được đào tạo bài bản và trưởng thành từ Công an tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ông Vũ Tuấn Anh từng làm Trưởng Công an huyện Lạc Dương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 21-8-2024.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, sinh năm 1968, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân. Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình vào tháng 5-2022, ông là Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

Cục THA Dân sự TP Cần Thơ có nhân sự mới

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Thanh Dũng – Cục trưởng Cục THA Dân sự tỉnh Vĩnh Long đến công tác tại Cục THA Dân sự TP Cần Thơ, giữ chức vụ Cục trưởng Cục THA Dân sự TP Cần Thơ kể từ ngày 20-8-2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, quyết định thôi giao phụ trách Cục THA Dân sự TP Cần Thơ đối với ông Trần Bình, Phó Cục trưởng Cục THA Dân sự tỉnh Thái Nguyên (được biệt phái trước đó) kể từ ngày 20-8-2024.

Bình Thuận có tân Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã có quyết định điều động ông Đỗ Thái Dương (55 tuổi), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đến nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.