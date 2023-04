(PLO)- Ăn kẹo, khoai tây chiên, bì heo... là các món ăn vặt mà các chuyên gia dinh khuyên không nên ăn vì chúng có hại cho sức khỏe đường ruột.

Duy trì sức khỏe đường ruột tốt có nhiều lợi ích, từ việc thúc đẩy tiêu hóa đều đặn hơn đến giúp ngăn ngừa bệnh tật, hệ vi sinh vật -hay còn gọi là tổng số vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa đóng một vai trò quan trọng.

Dưới đây là những món ăn vặt có hại cho sức khỏe đường ruột mà bạn nên tránh.

Kẹo

Chế độ ăn nhiều đường có thể phá vỡ sự cân bằng của vi khuẩn đường ruột tốt và xấu, đồng thời có thể góp phần làm trầm trọng thêm các triệu chứng đường tiêu hóa như đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy.

Khoai tây chiên

Thực phẩm chiên ngập dầu như khoai tây chiên mặn có nhiều chất béo bão hòa và muối. Chúng làm giảm vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh và thậm chí có thể dẫn đến viêm ruột nhiều hơn.

Kẹo không đường

Chất làm ngọt nhân tạo có thể làm gián đoạn quá trình giao tiếp giữa các vi khuẩn trong hệ vi sinh vật và làm tăng tình trạng viêm nhiễm trong ruột.

Thậm chí, chất làm ngọt nhân tạo có thể gây ra những thay đổi trong hệ vi sinh vật có thể ảnh hưởng đến tình trạng kháng insulin và tăng cân. Nếu bạn muốn ăn nhiều đường, trái cây tươi là lựa chọn tốt nhất thân thiện với đường ruột để tạo vị ngọt.

Bánh quy lúa mì tinh chế

Thực phẩm được chế biến kỹ có thể làm hỏng hệ vi sinh vật đường ruột vì chúng chứa đầy các chất phụ gia không tốt cho sức khỏe như đường và chất bảo quản và ít chất xơ .

Bánh quy giòn làm từ lúa mì tinh chế, chẳng hạn như bánh quy giòn phô mai có hương vị nhân tạo hoặc bánh quy giòn graham khiến chúng trở thành một trong những món ăn vặt tồi tệ nhất đối với sức khỏe đường ruột.

Giăm bông hoặc gà tây

Bạn cũng có thể muốn thêm các loại thịt nguội đã qua chế biến vào danh sách đồ ăn nhẹ cần tránh. Bởi vì, theo một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những loại thịt chế biến này có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột và dạ dày.

Bì heo

Là thực phẩm chiên rán, với sự kết hợp của quá trình chế biến siêu tốc, hoàn toàn thiếu chất xơ và hàm lượng chất béo cao. Món ăn giòn này là một lựa chọn đặc biệt tồi tệ cho đường ruột của bạn. Trên thực tế, một nghiên cứu trên động vật năm 2021 cho thấy mỡ lợn làm thay đổi đáng kể hệ vi sinh vật và không có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Bánh ăn nhẹ

Bánh snack là một ví dụ điển hình của quá trình chế biến siêu tốc, chứa nhiều đường, chất béo, chất bảo quản cũng như hương vị và màu sắc nhân tạo.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng đường nổi tiếng là chất làm tăng tình trạng viêm nhiễm, có thể thay đổi hệ vi sinh vật trong ruột cũng như làm hỏng niêm mạc ruột, có thể làm giảm vi khuẩn tốt.

Nước ngọt

Đường bổ sung trong các loại nước ngọt có thể khiến bạn gặp phải các tác dụng phụ như tiêu chảy. Caffein trong một số loại nước ngọt cũng có thể khiến quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn mong muốn.

Chính vì vậy nếu bạn uống nhiều nước ngọt sẽ rất tồi tệ đối với sức khỏe đường ruột vì chất làm ngọt nhân tạo có thể phá vỡ vi khuẩn lành mạnh trong ruột của bạn.

PHƯƠNG LÊ