Những thực phẩm này có tác dụng giảm cholesterol

Mức cholesterol tăng cao tác động đáng kể đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chế độ ăn uống của chúng ta có thể có tác động sâu sắc đến mức cholesterol.

Việc kết hợp các thực phẩm có lợi cho tim vào bữa ăn hàng ngày của bạn có thể đóng vai trò then chốt trong việc giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó thúc đẩy sức khỏe tổng thể của tim và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Dưới đây là một số thực phẩm có tác dụng giảm cholesterol xấu nên bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn của mình.

Các loại đậu, bao gồm các loại thực phẩm như đậu lăng và đậu xanh, không chỉ là thành phần linh hoạt và bổ dưỡng trong chế độ ăn uống lành mạnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh.

Một đặc điểm chính của đậu là hàm lượng chất xơ hòa tan của chúng. Chất xơ hòa tan đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý cholesterol bằng cách liên kết với các hạt cholesterol trong hệ tiêu hóa và loại bỏ chúng khỏi cơ thể trước khi chúng có thể lưu thông trong máu.

Nấm chứa hỗn hợp các hợp chất mạnh mẽ như beta-glucans và chitin góp phần làm giảm cholesterol xấu (LDL) đồng thời có khả năng làm tăng cholesterol tốt (HDL).

Mận là nguồn cung cấp chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Có một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ mận thường xuyên với việc cải thiện mức cholesterol ở người lớn tuổi.

Yến mạch rất giàu beta-glucan, chất làm giảm cholesterol mạnh cũng được tìm thấy trong nấm. Khi được tiêu thụ, beta-glucan tạo thành một chất giống như gel trong ruột, liên kết với các axit mật giàu cholesterol và ngăn chặn sự hấp thụ của chúng vào máu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trung bình, tiêu thụ yến mạch có liên quan đến việc giảm 5% và 7% mức cholesterol toàn phần và LDL tương ứng.

Trong một thử nghiệm lâm sàng, những người tham gia ăn một quả bơ mỗi ngày, như một phần của chế độ ăn ít chất béo, đã giảm lượng cholesterol toàn phần và cholesterol xấu LDL, đồng thời cải thiện tỷ lệ giữa cholesterol toàn phần và mức cholesterol HDL tốt, so với những người tham gia không ăn bơ (chế độ ăn ít chất béo hoặc dầu béo vừa phải).

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỏi có thể làm giảm mức cholesterol một cách khiêm tốn, điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người muốn kiểm soát sức khỏe tim mạch.

Các hợp chất hoạt động trong tỏi, chẳng hạn như allicin, được cho là nguyên nhân gây ra những tác dụng này.

Măng không chỉ ít calo mà còn giàu chất xơ, một thành phần quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Chất xơ trong măng có thể liên kết với cholesterol trong hệ tiêu hóa, hỗ trợ bài tiết cholesterol và do đó giúp giảm mức cholesterol tổng thể trong cơ thể.

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tiêu thụ thường xuyên cá béo giàu omega-3 có thể làm giảm đáng kể mức chất béo trung tính, làm nổi bật tác động có lợi của chúng đối với lượng cholesterol và sức khỏe tim mạch tổng thể.

Lúa mạch là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất đáng kể, đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Một đánh giá năm 2009 trên tạp chí Annals of Family Medicine cho thấy LDL, cũng như chất béo trung tính và cholesterol toàn phần giảm đáng kể chỉ sau vài tuần tiêu thụ lúa mạch.

Táo được biết đến nhờ khả năng giảm cholesterol, chủ yếu là do hàm lượng chất xơ hòa tan cao.

Chất xơ hòa tan tương tác với quá trình tiêu hóa, liên kết với nước và tạo thành một chất giống như gel có tác dụng giữ cholesterol và ngăn chặn sự hấp thụ của nó vào máu. Hơn nữa, táo có chứa polyphenol, cũng đóng vai trò thúc đẩy sức khỏe tim mạch bằng cách hạ huyết áp và giảm viêm.

Quả việt quất nổi tiếng là thực phẩm làm giảm mức cholesterol nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan và chất chống oxy hóa cao.

Chất xơ hòa tan trong quả việt quất giúp giảm lượng cholesterol LDL trong máu. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là anthocyanin, đã được chứng minh là có tác dụng ngăn chặn cholesterol bị oxy hóa và tích tụ trong thành động mạch.