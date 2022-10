Những thực phẩm rất cần cho người bị đậu mùa khỉ

(PLO)- Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng giúp phòng chống và phục hồi cơ thể trước bệnh đậu mùa khỉ.

Đậu mùa khỉ là căn bệnh đang lây lan mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới, trở thành mối lo ngại toàn cầu. Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng tuyên bố sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Việt Nam đã ghi nhận hai ca đậu mùa khỉ, một ca đã khỏi bệnh và 1 ca vừa phát hiện ngày 20-10 vừa qua. Cụ thể, bệnh nhân này từng đi du lịch tại Dubai về và đã có thời gian ở cùng nhà với bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện bệnh nhân này đã được cách ly và điều trị.

Theo các chuyên gia y tế, để đảm bảo an toàn người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài ra chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò trong việc hỗ trợ tăng sức đề kháng để chống lại virus này.

Để tìm hiểu về các loại thực phẩm có thể giúp bảo vệ cơ thể, hoặc phục hồi cơ thể trước bệnh đậu mùa khỉ, tờ Healthshots đã nói chuyện với Th.S Deepti Lokeshappa, Chuyên gia cao cấp về dinh dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện Motherhood, Bengaluru (Ấn Độ).

Dưới đây là 5 thực phẩm nên có trong chế độ ăn uống vừa giúp tăng sức đề kháng, vừa hỗ trợ cơ thể phục hồi khi bị đậu mùa khỉ.

Thực phẩm giàu protein

Protein được coi là khối xây dựng của cơ thể, chính vì thế việc bổ sung các thực phẩm giàu protein sẽ giúp bạn nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, đồng thời hỗ trợ phục hồi những tổn thương trong tế bào.

Những thực phẩm giàu protein như đậu nành, sữa chua, các loại hạt, quả hạch, đậu lăng, pho mát, sữa, thịt gà, trứng…

Trứng

Trứng là thực phẩm giàu protein, đồng thời cung cấp thêm nhiều dưỡng chất khác, có thể cải thiện được sức khỏe của bạn. Trong trứng chứa rất nhiều hàm lượng vitamin A, D, E, Choline, sắt, folate giúp cải thiện cơ bắp, sản xuất năng lượng và hệ thống miễn dịch. Ngoài ra salen là chất dinh dưỡng thiết yếu giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và nhiễm trùng.

Trái cây, rau củ giàu vitamin C

Những loại trái cây như ổi, cam, chanh, kiwi, đu đủ, bông cải xanh… là những thực phẩm giàu vitamin C, hỗ trợ cho sự phát triển của tế bào bạch cầu; điều rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật, nhiễm trùng.

Các loại lá bạc hà, húng quế

Lá bạc hà chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, E, A và các khoáng chất khác giúp ngăn ngừa thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Nó cũng chứa methanol giúp thư giãn cơ bắp và hỗ trợ đường tiêu hóa, hô hấp.

Tương tự lá húng quế cũng có khả năng chống viêm, kháng khuẩn, và chống oxy hóa, chúng cũng được chứng minh là chống lại các chứng cảm thông thường.

Các thực phẩm tốt cho đường ruột

Bổ sung tỏi, hành tây, nghệ vào món ăn sẽ hỗ trợ đề kháng cũng như sức khỏe đường ruột của bạn. Ngoài ra chúng ta còn có thể thêm sữa chua vào khẩu phần ăn để dễ tiêu hóa hơn.

Bên cạnh đó, chất lỏng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bổ sung khoáng chất, vitamin trong cơ thể và thải độc tố ra ngoài. Khi mắc đậu mùa khỉ, cần bổ sung nhiều nước hơn trong chế độ ăn uống như nước dừa, nước cam tươi, nước lọc…

HẠ QUYÊN