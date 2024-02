Nỗ lực của ngành công an và sự bình yên của TP.HCM

“Cướp giật, trộm cắp giảm hẳn một cách bất ngờ hoặc lác đác vài vụ thì bị công an bắt rất nhanh, có vụ chỉ chưa đầy 24 giờ” - anh Nguyễn Như Sỹ, sống gần Bến xe An Sương, huyện Hóc Môn, nêu cảm nhận.

Không chỉ anh Sỹ mà nhiều người ở TP.HCM cũng có chung cảm nhận về sự an tâm khi ra đường. Điều này được minh chứng qua con số thực tế: Trong bảy ngày Tết vừa qua, cả TP ghi nhận xảy ra ba vụ cướp giật và các vụ này đều được công an phá án rất nhanh. Việc này thực sự mang lại bình yên cho người dân, du khách.

Đây là kết quả của cả một quá trình miệt mài, kiên quyết của ngành công an và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị theo phương châm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm…” như quan điểm chỉ đạo của cấp trên. Phương châm này cũng được Công an TP.HCM quán triệt đến từng đơn vị và trong lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), tiếp tục nhắc lại.

Thực tế để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ xảy ra tội phạm, đặc biệt là tội phạm về xâm phạm sở hữu, lực lượng Công an TP đã triệt phá, xử lý, làm rã băng hàng loạt băng nhóm tội phạm từ trong trứng nước. Cùng với đó là sự “thay đổi nhỏ, mang lại hiệu quả to” khi các tổ 363 trước đây do lực lượng CSGT làm tổ trưởng thì nay vị trí này do lực lượng cảnh sát hình sự đảm nhận. (Tổ 363 cấp TP và 58 tổ cấp quận, huyện do Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP, trực tiếp chỉ đạo).

Các đơn vị cũng tập trung xử lý đua xe, kiểm tra lò độ xe, bán biển số giả; xử lý tín dụng đen, người nghiện…

Công an TP.HCM được đầu tư xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy với hệ thống camera giám sát an ninh trật tự; đường truyền dữ liệu và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ Công an TP tới công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức; hệ thống tổng đài điện thoại hữu tuyến nội bộ, tích hợp các hệ thống camera giám sát giao thông… để tăng cường hỗ trợ giám sát an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Nói một cách tổng quát, mọi hành vi phạm tội nơi công cộng đều được “mắt thần” camera an ninh và cả hệ thống camera của người dân ghi nhận. Đồng thời, với công nghệ nhận diện khuôn mặt, công nghệ sinh trắc học hiện nay..., có thể nói tội phạm đường phố khó mà lọt “lưới pháp luật”.

Ngoài ra, Công an TP còn tổ chức xây dựng các “pháo đài” phòng, chống tội phạm từ cơ sở, từ nhân dân thông qua các tổ nhân dân tuần tra, mô hình tự quản, tự phòng ngừa, chốt, điểm phòng, chống tội phạm… góp phần hình thành thế trận an ninh nhân dân.

Có thể thấy Công an TP.HCM đã xử lý cả phần ngọn, phần gốc của tội phạm bằng những biện pháp mạnh mẽ, bền vững. Cùng với sự chung tay, đồng thuận của người dân, rõ ràng nỗ lực của ngành công an thời gian qua đã kéo giảm tội phạm - nhất là tội phạm đường phố - đến mức thấp nhất, góp phần mang lại an toàn, bình yên cho người dân TP và du khách.

