Nơi mang lại phép màu cho hàng chục ngàn người bị đục thủy tinh thể 19/09/2025 16:12

(PLO)- Từ một trung tâm nhỏ bé, sau 20 năm Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành bệnh viện chuyên khoa, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Ngày 19-9, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, các chuyên gia, cơ sở y tế.

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, BS CKII Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết sau 20 năm, từ một trung tâm nhỏ bé, 30 giường bệnh, đến nay Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng II, quy mô 100 giường bệnh, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Bệnh viện có đội ngũ hơn 110 cán bộ, viên chức, người lao động giàu nhiệt huyết, trách nhiệm có trình độ chuyên môn, tay nghề vững vàng.

Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu được đầu tư khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Ảnh: TK

Bệnh viện đã khám và điều trị ngoại trú cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhân, điều trị nội trú gần 80.000 lượt, thực hiện trên 64.000 ca phẫu thuật, trong đó có hàng chục ngàn ca mổ đục thủy tinh thể, đưa Bà Rịa – Vũng Tàu (trước sáp nhập) trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số phẫu thuật giải phóng mù lòa.

Bệnh viện cũng tiên phong trong xây dựng mạng lưới chăm sóc mắt cộng đồng, có nhiều sáng kiến và triển khai nhiều chương trình phòng chống mù lòa, chăm sóc mắt học đường, hợp tác quốc tế phong phú, thiết thực và hiệu quả. Từ đó đem lại ánh sáng cho hàng chục vạn người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, BS CKII Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Ảnh: TK

Cạnh đó, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý chất lượng được đẩy mạnh, nhiều đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến đã được công nhận ở cấp cơ sở, cấp tỉnh và phạm vi toàn quốc, nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh ở tầm quốc gia và quốc tế…

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được trong 20 năm qua.

Đây là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, nay là TP.HCM, sự triển khai kịp hiệu quả của ngành y tế, sự giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị tuyến trên, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các nhà hảo tâm. Nhưng trên hết là tinh thần đoàn kết, tận tụy, bền bỉ và sự cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ và nhân viên bệnh viện...

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TK

Bước vào giai đoạn mới, ông Trần Văn Tuấn đề nghị bệnh viện tập trung vào một số định hướng lớn. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ y bác sĩ “vừa hồng vừa chuyên”, gắn đào tạo với y đức và thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản trị bệnh viện, mở rộng nghiên cứu và đào tạo. Tăng cường hợp tác, liên kết với các bệnh viện lớn, các tổ chức trong và ngoài nước để người dân được hưởng dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng ngay tại địa phương...

Người dân đến khám các bệnh về mắt tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TK

Ông Trần Văn Tuấn cũng đề nghị lãnh đạo ngành y tế TP khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Trong đó đặc biệt quan tâm các đối tượng chính sách, bệnh nhân nghèo...

Đồng thời, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ sở điều trị bệnh mắt tại khu vực Bình Dương (cũ) kiện toàn mạng lưới chăm sóc mắt tại chỗ, giảm bớt gánh nặng cho người bệnh do phải chuyển lên tuyến trên.