Ông Putin xin lỗi Israel vì phát ngôn của ngoại trưởng Nga

Hôm 5-5, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một cuộc hội đàm qua điện thoại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời xin lỗi tới Thủ tướng Israel Naftali Bennett vì những phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Trước đó, ông Lavrov đã nói rằng có thể tổ tiên Hitler là người Do Thái và một số người bài Do Thái hăng hái nhất cũng chính là người Do Thái, đài RT cho hay.

Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo: “Thủ tướng chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Putin về những nhận xét của Ngoại trưởng Lavrov và cảm ơn ông ấy vì đã làm rõ thái độ của mình đối với người Do Thái và ký ức về thảm họa diệt chủng người Do Thái Holocaust”.

Mặc dù thông cáo của cuộc hội đàm do Điện Kremlin công bố không nhắc đến lời xin lỗi của ông Putin nhưng phía Moscow cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của các lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức sắp tới đối với người dân hai nước.

Điện Kremlin lưu ý: “Tổng thống Nga kể lại rằng trong số sáu triệu người Do Thái bị tra tấn trong các khu ổ chuột, trại hành quyết và bị Đức quốc xã giết hại trong các chiến dịch bài Do Thái, có 40% là công dân Liên Xô”. Về phần mình, Thủ tướng Naftali Bennett nhấn mạnh đóng góp quan trọng của Hồng quân Liên Xô trong Chiến thắng phát xít.

Hôm 1-5, trả lời phỏng vấn của đài Mediaset (Ý), Ngoại trưởng Lavrov nói rằng “phi phát xít hoá” Ukraine vẫn là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự của Nga. Sau đó, một phóng viên nói rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky là người Do Thái thì sao lại có thể “phi phát xít” Ukraine được. Ông Lavrov cho rằng Hitler cũng “có dòng máu Do Thái” và nói thêm rằng “những người Do Thái khôn ngoan nói rằng những người bài Do Thái hăng hái nhất thường là người Do Thái”

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã lên án mạnh mẽ những bình luận của người đồng cấp Nga và yêu cầu một lời xin lỗi.

Ông Lapid nói: “Phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov vừa là một bình luận phiến diện, không thể tha thứ được và là một sự sai lầm về lịch sử khủng khiếp. Người Do Thái không giết mình trong chiến dịch Holocaust”.

Bộ Ngoại giao Nga đã phản hồi phát biểu của ông Lapid, trong đó phía Nga đưa ra “những ví dụ bi thảm về sự hợp tác giữa người Do Thái và Đức quốc xã” trong suốt thời kỳ Holocaust. Về điểm này, Nga đã nhắc đến cái gọi là “Judenrats” - các hội đồng Do Thái được thành lập ở các khu ổ chuột đã báo cáo thông tin cho Đức quốc xã. Hơn nữa, tổ tiên Do Thái của bất kỳ tổng thống nào không thể là sự đảm bảo hậu duệ của mình không theo chủ nghĩa tân phát xít.