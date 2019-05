15 năm tù cho kẻ đánh mù mắt hiếp dâm nữ sinh lớp 10

Từng có tiền án về tội hiếp dâm Theo cáo trạng, Thống có tiền án về tội hiếp dâm và hủy hoại tài sản hiện chưa xóa án tích nay tiếp tục phạm tội là tái phạm và là tình tiết tăng nặng. Trước đó, tháng 4-2015, Thống cùng một nhóm thanh niên nam nữ nhậu ở thị trấn Tân Nghĩa, trong đó có nạn nhân N. (19 tuổi). Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, N. đứng dậy chào mọi người trong bàn đi bộ về nhà. Do có ý đồ xấu từ trước nên Thống vô cớ gây sự với những người trong bàn nhậu rồi nổ máy xe chạy theo đề nghị chở N. về. Tuy nhiên, Thống không chở N. về nhà mà tăng tốc chạy vào đường núi Bảy Mập, thuộc địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân). Tại đây, Thống dùng vũ lực khống chế N. để giở trò đồi bại. Tuy nhiên, nạn nhân đã phản ứng quyết liệt, vùng chạy thì bị Thống đuổi kịp đánh đập, đe dọa để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngay trong đêm, nạn nhân N. và gia đình đã đến Công an huyện Hàm Tân tố cáo. Đến sáng hôm sau, Thống đã đến cơ quan công an đầu thú, sau đó bị kết án và vừa mới ra tù vào tháng 8-2017.