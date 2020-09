3 người Trung Quốc chém chết đồng hương bị phạt 43 năm tù

Chiều 18-9, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Zhao Jun (34 tuổi, ngụ thị trấn Ánh Tú, huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) 15 năm tù về tội giết người, 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Zhao Jun phải chấp hành hình phạt chung cả hai tội là 30 năm tù.



Các bị cáo người Trung Quốc tại tòa. Ảnh: TL

Tòa tuyên phạt Zhang Bo (32 tuổi, ngụ quận Y Xuân, TP Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc), Liu Li Xu (23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) mỗi bị cáo bị phạt 14 năm tù về tội giết người.



Theo hồ sơ, tối 5-7-2019, nhóm bạn của Tan Xueke (đều có quốc tịch Trung Quốc) đến hát karaoke tại Karaoke Sinh Sing ở tòa nhà Nha Trang Center, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Một người gọi điện rủ nhóm Zhao Jun đến hát cùng. Trong lúc hát, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả. Sau đó, nhóm của Zhao Jun bỏ đi. Tuy nhiên, Tan Xueke gọi điện thách đố nên Zhao Jun, Tian You Lian, Zhang Bo, Liu Li Xu quay trở lại chỗ hát karaoke. Vừa thấy Tan Xueke, nhóm Zhao Jun xông vào đánh. Tian You Lian dùng dao chém nhiều nhát vào người Tan Xueke và chém một nhát vào tay một người khác. Tan Xueke được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ tại nơi ở của Zhao Jun ở khu đô thị Phước Long, phường Phước Long, TP Nha Trang và trong người của Zhao Jun nhiều ma túy. Cũng trong quá trình điều tra, bị can Tian You Lian đã tự treo cổ, chết tại buồng tạm giam nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Tian You Lian.