Ngày 2-4, TAND quận Ninh Kiều, Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đối với các bị cáo Nguyễn Huy Trọng (66 tuổi), Nguyễn Huy Bắc (36 tuổi) và Nguyễn Huy Nam (37 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Tuy nhiên, sau đó HĐXX đã tạm hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo yêu cầu có giám định viên nhằm kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho bị cáo Nguyễn Huy Nam. Tòa dự kiến mở lại phiên xử vào ngày 24-4 tới.





Bị cáo Trọng (bìa phải) và Bắc tại tòa. Ảnh: CẨM GIANG

Theo cáo trạng, ngày 24-7-2018 Công an quận Ninh Kiều kết hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Cần Thơ tiến hành khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (chỗ ở của ông Lê Phi Luân) tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì Nguyễn Huy Trọng và con là Nguyễn Huy Nam đến nhà ông Luân và có những lời lẽ cự cãi lớn tiếng với lực lượng đang làm nhiệm vụ. Trọng và Nam cho rằng việc kiểm tra trên là không đúng pháp luật và không có “lệnh của Viện kiểm sát”.

Trọng và Nam kêu người thân trong gia đình không hợp tác với cơ quan đang tiến hành kiểm tra và ngăn cản không cho lực lượng tiếp tục làm nhiệm vụ, mặc cho người nhà đã giải thích. Lực lượng công an làm nhiệm vụ triển khai khống chế Trọng và Nam.

Lúc này Nguyễn Huy Bắc – cũng là con của Trọng lấy bình gas loại lớn và bật lửa, Nam cầm bình chữa cháy dọa chống lại lực lượng chức năng. Trọng dùng ghế nhựa định ném vào lực lượng chức năng thì bị giật lại. Sau đó, Trọng vào nhà bếp lấy dao Thái Lan xông vào lực lượng chức năng thì được ông Lê Phi Luân ngăn lại. Lực lượng công an ngay sau đó khống chế, bắt giữ Nguyễn Huy Trọng, Nguyễn Huy Bắc và Nguyễn Huy Nam…



Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Huy Trọng và Nguyễn Huy Bắc thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Nguyễn Huy Nam trong quá trình điều tra bị can có biểu hiện tâm thần nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Ninh Kiều đã trưng cầu giám định tâm thần, đồng thời ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Nguyễn Huy Nam.

Ngày 09-11-2018, Trung tâm giám định tâm thần khu vực Tây Nam Bộ có kết luận: “Về trách nhiệm hình sự, tại thời điểm phạm tội và hiện tại: Nguyễn Huy Nam có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhưng có bệnh lý tâm thần làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Về tình trạng tâm thần của bị can Nam, đề nghị tiếp tục điều tra, truy tố và xét xử”.

Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần, Cơ quan điều tra – Công an quận Ninh Kiều phục hồi điều tra đối với bị can Nam. Qua điều tra, bị can không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.