Bác đơn khiếu nại vụ cháu bé 4 tuổi nghi bị dâm ô

Ngày 23-11, bà NNT (mẹ của cháu bé 4 tuổi nghi bị dâm ô ở huyện Châu Thành, Hậu Giang) cho hay sẽ tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang và VKSND cùng cấp yêu cầu điều tra, làm rõ vụ việc của con bà.

Trước đó, khi nhận được thông báo không khởi tố vụ án, bà T có đơn gửi đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành khiếu nại quyết định này.

Sau đó, Thượng tá Trần Văn Liệu (Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành) đã ký ban hành thông báo không thụ lý đơn khiếu nại của bà T.

Theo thông báo, căn cứ khoản 1 Điều 471 BLTTHS quy định thời hiệu khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật. “Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành không thụ lý để giải quyết” – thông báo nêu.

Nói về thời hạn khiếu nại, bà T cho biết thông báo không khởi tố vụ án ban hành ngày 21-10 nhưng đến ngày 12-11 bà mới nhận được (có biên bản giao nhận). “Ngay sau khi nhận được thông báo, tôi đã có đơn khiếu nại. Ngày 20-11, Công an huyện cũng có thông báo bác khiếu nại, vậy thì nói quá hạn 15 ngày tôi chưa đồng ý” – bà T cho biết thêm.

Không đồng tình với lý do bác đơn của công an huyện, bà T tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành. Cơ quan này cũng bác đơn khiếu nại của bà vì "đã hết thời hiệu khiếu nại".

“Tôi sẽ tiếp tục gởi đơn tố cáo, khiếu nại đến các cơ quan cấp tỉnh để mong làm sáng tỏ vụ việc này” – bà T nói.

Như đã thông tin, bà T. có một con gái bốn tuổi tên NCH gửi tại nhóm giữ trẻ của cô NTDP ở gần nhà. Ngày 24-8, lúc bà đón con về đến nhà thì cháu H. nói với mẹ là bộ phận sinh dục của cháu bị đau và rát.

Bà T. lập tức bế cháu vào nhà và dùng đèn pin kiểm tra thì phát hiện vùng kín của cháu bị ửng đỏ và có dấu vết trầy xước, nghi do móng tay người tạo nên. Bà hỏi thì cháu H. kể trong lúc cháu nằm ngủ trưa, cha của cô P. đã tụt quần cháu và dùng vật cứng chọc vào...

Theo giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện, lúc nhập viện, cháu H. than đau nhẹ ở vùng âm hộ, vùng môi có đỏ viêm. Chẩn đoán của các bác sĩ là cháu H. bị tấn công tình dục bằng sức người.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành xác minh làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự. “Sau khi tiến hành xác minh tin tố giác về tội phạm vụ xâm hại tình dục, Cơ quan CSĐT công an huyện quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do không có sự việc phạm tội” - thông báo nêu rõ.