Bị hại, bị cáo nhận ra cùng chung ông cố được giảm án

Mới đây, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã giảm án cho bị cáo Nguyễn Kính (sinh năm 1967 tại Quảng Ngãi) từ 9 năm 6 tháng còn 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

HĐXX chấp nhận đề nghị giảm án cho ông Kính của đại diện bị hại. Sau khi TAND quận Bình Tân xử sơ thẩm, bị hại có kháng cáo. Tại phiên xử phúc thẩm, qua lời trình bày, đôi bên xác nhận có bà con trong mối quan hệ dòng họ. Cụ thể, bị hại và bị cáo có cùng bà cố nên đã mong toà xem xét vì yếu tố tình thân.

Theo hồ sơ, tối 25-9-2019, do có mâu thuẫn từ trước nên ông Kính chạy xe máy đến nhà số 240/13A đường Gò Xoài (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để gặp Đặng Văn Lượng giải quyết.

Đến nơi, ông đậu xe đối diện nhà và thấy ông Lưỡng cùng một người nữa. Lúc này, ông Lưỡng đã có biểu hiện say xỉn chân đi không vững. Khi gặp nhau, ông Kính hỏi "Tao làm gì mày mà mày chửi tao miết?". Lưỡng đáp: "Tôi chửi ông hồi nào?". Ngay sau đó, ông Kính đã dùng tay phải đánh một cái vào má trái của ông Lưỡng khiến người này bật ngửa ra phía sau đập đầu xuống đường bất tỉnh.



Bị cáo Nguyễn Kính tại toà. Ảnh: H.Y

Sau khi đánh ông Lưỡng xong, ông Kính lên xe bỏ đi. Người chứng kiến toàn bộ sự việc thấy ông Lưỡng nằm trên mặt đường nên gọi người trong nhà đưa ông vào nhà ngủ do nghĩ ông say. Sáng hôm sau, ông Lưỡng không tỉnh lại nên mọi người trong nhà đưa ông đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chấn thương sọ não gây tụ máu nội sọ nên ông Lưỡng đã tử vong.

Gia đình đưa ông Lưỡng về an táng. Ngày 1-10-2019, ông Kính đến Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đầu thú.

Bào chữa cho bị cáo tại toà, luật sư cho rằng bị cáo có hành vi tát bị hại một cái. Sau khi bị hại ngã xuống thì bị cáo đã dừng lại nên hành vi của bị cáo là không quyết liệt. Hậu quả nạn nhân chết, mặc dù hành vi đánh của bị cáo là nguyên nhân gián tiếp.