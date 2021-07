Ngày 9-7, VKSND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề “Phòng ngừa tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về tội giết người, xâm hại tình dục trẻ em, nguyên nhân xã hội tại TP Cần Thơ”.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Ri – Viện trưởng VKSNDTP Cần Thơ - cho biết trong những năm qua, mặc dù tình hình tội phạm được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng về tính chất, mức độ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như tội phạm giết người, xâm hại tình dục trẻ em. Hậu quả của các tội phạm này đối với xã hội là rất nặng nề…



Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, VKSND TP tổ chức hội nghị chuyên đề này để đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp, kiến nghị.



Đại diện UBND TP, Công an TP và VKSND TP cùng chủ trì hội nghị chuyên đề do VKSND TP Cần Thơ tổ chức ngày 9-7. Ảnh: NN

Theo báo cáo chuyên đề của VKSND TP Cần Thơ, những năm gần đây, tội phạm giết người xảy ra tại TP Cần Thơ diễn ra ngày càng tăng, động cơ, mục đích, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, hành vi hết sức côn đồ, dã man, manh động, liều lĩnh…

Trong ba năm 2018, 2019, 2020, VKSND TP Cần Thơ đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra về tội phạm giết người 50 vụ với 94 bị can. Qua đó, đã truy tố 43 vụ - 85 bị can, xét xử được 39 vụ với 61 bị can.

Dự báo tình hình tội phạm giết người có chiều hướng gia tăng về số vụ, tính chất, hậu quả của hành vi ngày càng nguy hiểm cao, cơ cấu tội phạm ngày càng trẻ hóa.



Ngày 6-7, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Ngà 18 năm tù về tội giết người. Ảnh: NN

Bên cạnh đó, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, diễn biến ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Những vụ xâm hại tình dục trẻ em đều để lại hậu quả nặng nề, không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn cả về tâm lý…

Theo số liệu thống kê, trong ba năm 2018, 2019, 2020, cơ quan điều tra đã khởi tố 92 vụ với 89 bị can về các tội phạm có liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, đã truy tố 87 vụ với 91 bị can, xét xử được 86 vụ với 90 bị can.

Theo báo cáo, 81% các vụ án xâm hại tình dục trẻ em xuất phát từ mối quan hệ quen biết nhau giữa người phạm tội và bị hại thông qua các mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Zalo. Từ đó tìm hiểu, tạo mối quan hệ quen biết, nảy sinh tình cảm, rủ rê đi uống nước, tiệc liên hoan, sinh nhật rồi dẫn đi nhà trọ, nhà nghỉ. Còn lại là người thân thích của bị hại hoặc quan hệ khác. Hậu quả đã làm sáu nạn nhân có thai và hai người sinh con.