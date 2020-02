Chậm giải quyết vụ người chết vẫn bán công ty

Ngày 17-2, bà Nhan Thị Hữu (ngụ huyện Đức Hòa, Long An) cho biết đã sáu lần gửi đơn tố giác tội phạm liên quan đến vụ người đã chết vẫn bán công ty nhưng đã 25 tháng chưa nhận được phản hồi nào của Công an huyện Đức Hòa.



Bà Hữu là vợ ông Lê Văn Nở (đã mất ngày 26-11-2017), nguyên giám đốc, chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Toàn Toàn Cầu, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa).

Theo đó, sau khi ông Nở mất 13 ngày, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được làm giả để chuyển tên chủ công ty sang người mới là ông T. Các văn bản, tài liệu trong hồ sơ đều có chữ ký của ông Nở.

Đáng chú ý hơn, các văn bản đều có đóng dấu công ty dù tất cả con dấu và hồ sơ pháp lý của công ty đang do gia đình bà Hữu giữ. Bà Hữu cũng không hay biết gì về khoản tiền 2 tỉ đồng mà ông Nở được cho rằng đã nhận khi chuyển nhượng phần vốn góp của ông trong công ty.





Cuối năm 2017, ông T. đã ra thông báo thay đổi ban lãnh đạo công ty gửi cho khách hàng. Từ đó bà Hữu đã tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự hành vi làm giả mạo giấy tờ, chữ ký, con dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chuyển nhượng phần vốn góp của công ty.

Sau đó, ngày 30-7-2018, Công an tỉnh Long An có kết luận và thông báo cho Sở KH&ĐT tỉnh biết. Căn cứ văn bản của công an tỉnh, ngày 31-8-2018, Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT tỉnh Long An đã ra quyết định hủy bỏ các lần đăng ký thay đổi doanh nghiệp sau ngày ông Nở mất. Phòng cũng hủy bỏ việc đổi tên người đại diện theo pháp luật của công ty sang cho ông T., khôi phục giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu cho ông Nở.

Bà Hữu trình bày từ cuối năm 2017 đã sáu lần gửi đơn tố cáo đến công an huyện đề nghị xử lý hình sự ông T. về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và chiếm đoạt tài sản nhưng công an huyện không trả lời.

Nhiều lần bà Hữu trực tiếp đến công an huyện ngồi chờ ở phòng tiếp dân từ sáng đến chiều nhưng trực ban chỉ trả lời là lãnh đạo đi công tác.

Ngày 11-6-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã gửi phiếu chuyển đến công an huyện yêu cầu giải quyết vụ việc và có báo cáo kết quả. Gia đình bà cũng gửi đơn đến thanh tra công an tỉnh nhưng cũng chưa nhận được phản hồi nào.

Để tìm hiểu sự việc, tháng 12-2019, báo Pháp Luật TP.HCM đã gửi công văn đến Công an huyện Đức Hòa, nêu các nội dung tố giác của bà Hữu đề nghị phản hồi nhưng đến nay cơ quan này cũng chưa phúc đáp theo quy định của Luật Báo chí.