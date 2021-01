Ngày 26-1, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huyền (46 tuổi, trú tại Hà Nội) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Vốn là lao động tự do, nhưng khoảng tháng 3-2016, Huyền biết anh NQT (trú tại Hà Giang) vừa mới tốt nghiệp đại học nên đang có nhu cầu xin việc làm. Huyền nói dối mình đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có hai con trai đang làm việc tại Bộ Công an, quen rất nhiều người nên có thể xin việc cho anh T. vào Bộ Tư lệnh cảnh vệ - Bộ công an.

Mức chi phí Huyền đưa ra dao động từ từ 500 đến 700 triệu đồng. Bị cáo cam kết nếu không xin được việc sẽ hoàn trả tiền. Chính vì vậy, anh T. hoàn toàn tin tưởng.

Sau khi bàn bạc, gia đình anh T. nhiều lần đến căn hộ của Huyền, đưa tổng cộng 700 triệu đồng cho bị cáo. Huyền hứa sau 2-3 tháng anh T. sẽ được đi làm, nhưng thực tế bị cáo không có động thái gì để xin việc mà sử dụng tiền chi tiêu cá nhân.

Chờ mãi không thấy thông báo gì, gọi điện thì Huyền lảng tránh, anh T. làm đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tiền của Huyền. Biết tin, Huyền đến nhà anh T. và viết giấy với nội dung cầm 700 triệu đồng của gia đình anh T. để mua đất. Do không đúng sự thật, gia đình anh T. không đồng ý ký vào tờ giấy này...