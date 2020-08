Cựu công an 'tiếp tay' buôn lậu được tha tù trước hạn

Ngày 21-8, Hội đồng các cơ quan tố tụng tại TP.HCM cho biết dịp lễ Quốc khánh 2-9 này có 21 phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đây là các trường hợp thời hạn chấp hành án phạt tù tính đến 30-6.

Trong đó, trại giam Chí Hòa có 8 phạm nhân, trại giam Bố Lá có 2 phạm nhân và cơ quan thi hành án các quận, huyện có 11 phạm nhân được tha tù trước thời hạn.

Những phạm nhân được tha tù trước thời hạn này là những người đã có quá trình cải tạo tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy tại các trại giam trên. Họ đã tích cực học tập, lao động, có đủ thời gian xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên, có nơi cư trú rõ ràng.

Khi được tha tù trước thời hạn, họ có điều kiện không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương đồng thời đảm bảo các tiêu chí khác theo quy định pháp luật.



Ông Hà (bên trái hàng trên cùng) tại phiên xử. Ảnh: H.Y

Đáng chú ý, trong số các trường hợp được giảm án tha tù trước thời hạn, một phạm nhân là cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Năm 2018, TAND TP.HCM tuyên phạt Bùi Khắc Hà (sinh năm 1973) năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.



Hà là cán bộ công an thuộc Đồn cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (nay là Cục An ninh cửa khẩu) bị bắt giam vào tháng 10-2017 khi cơ quan tố tụng điều tra vụ đường dây buôn lậu hàng loạt xe của Việt kiều.

Năm 2009, khi đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM làm thủ tục gia hạn visa cho người cậu bên vợ quốc tịch Mỹ thông qua bạn quen Nguyễn Giang Lam (sinh năm 1975, cựu cán bộ công an, bị tuyên 14 năm tù về tội buôn lậu trong cùng vụ án) nhờ giúp đỡ và biết ơn.

Sau một thời gian, Lam có giao cho Hà một số hộ chiếu do Mỹ và Việt Nam cấp của các Việt kiều để nhờ đóng dấu khống... Lý do Lam đưa ra các Việt kiều này già yếu hay người nhà Lam hoặc có hoàn cảnh đặc biệt để làm một số thủ tục cá nhân bên Mỹ như an sinh xã hội, thuế, bảo hiểm...

Hà đã làm giúp dù không quen biết, gặp mặt chỉ vì tin tưởng Lam và không biết mục đích buôn lậu. Đồng thời, Hà không nhận bất kỳ lợi ích vật chất gì. Theo cáo buộc, hành vi của Hà đã giúp cho nhóm Lam thực hiện trót lọt buôn lậu 16 ô tô, năm mô tô gây thất thu thuế...

Trong quá trình thi hành án, ông Hà chấp hành tốt những quy định của trại giam, tích cực học tập cải tạo tốt, xếp loại 4 quý liên tục đạt loại tốt và đủ điều kiện tha tù trước thời hạn.

Các quyết định giảm án, tha tù, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải. Đây cũng là động lực giúp các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù còn lại cố gắng noi theo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng

Ngoài ra, TAND TP.HCM thông qua thảo luận tại phiên họp có sự tham gia của kiểm sát viên đã chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn cho người bị kết án Phan Hồ Hưng Đoàn (sinh năm 1985).

Đoàn trước khi bị bắt vào tháng 4-2019 là cán bộ tại phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) và bị xử phạt hai năm tù về tội nhận hối lộ.