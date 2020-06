Cựu lãnh đạo sở nhận phong bì để tiếp tay nhập lậu phế liệu

Cựu phó giám đốc sở nhận 500 triệu của doanh nghiệp Cáo trạng VKSND Tối cao xác định Công ty Hồng Việt (trụ sở chính ở TP.HCM) chuyên nhập khẩu, tái chế phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, do ông Lê Hữu Thiêm làm giám đốc từ năm 2014 (trước khi CQĐT làm rõ vụ việc, ông Thiêm đã qua đời do tai nạn giao thông). Tuy nhiên, ông Thiêm giao Tuấn Anh quản lý điều hành mọi hoạt động trong công ty. Dù doanh nghiệp trên chưa có dây chuyền tái chế phế liệu nhưng Trần Thanh Phong vẫn tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện. Sau đó, Văn Em đồng ý duyệt thông qua hồ sơ, trình Phúc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Những cán bộ này làm trái với quy định trong quá trình thẩm định, thông qua hồ sơ cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Phúc cùng ba cấp dưới còn đến kiểm tra cơ sở sản xuất thuộc Công ty Hồng Việt. Biết rõ công ty này không đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu để sản xuất nhưng các bị cáo không thu hồi giấy phép. Trái lại, các bị cáo còn soạn thảo 76 thông báo liên quan đến việc kiểm tra, chấp nhận thông quan lô hàng phế liệu do Công ty Hồng Việt nhập khẩu. Qua đó, Phúc nhận hơn 500 triệu đồng, ba thuộc cấp nhận từ 3-6 triệu đồng tiền "bồi dưỡng" từ doanh nghiệp. Về phía Công ty Hồng Việt, sau khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, Tuấn Anh chỉ đạo nhân viên làm giả tài liệu trong hồ sơ hải quan để thông quan lô hàng phế liệu.