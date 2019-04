Đà Nẵng nhận văn bản xác minh lý lịch bị can Nguyễn Hữu Linh

Ngày 25-4, Trung tá Trần Khánh, Phó trưởng Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết đơn vị này vừa nhận được yêu cầu xác minh lý lịch bị can Nguyễn Hữu Linh – cựu Viện Phó VKNND TP Đà Nẵng từ Công an quận 4 (TP HCM).

Ông Linh có đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Thạch Thang.



Theo quy định, nếu bị can Nguyễn Hữu Linh có nơi tạm trú tại TP HCM hoặc một địa phương khác thì công an sẽ gửi lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đã được Viện kiểm sát phê chuẩn về nơi đó. Cơ quan điều tra không nhất thiết phải gửi thông báo về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

“Trường hợp của ông Linh có thể đăng ký tạm trú nơi nào tiện cho cuộc sống của mình. Và ông Linh cũng không bắt buộc phải đăng ký tạm vắng nếu đi khỏi phường Thạch Thang”, Trung tá Khánh nói.

Trung tá Khánh cho biết thêm đơn vị nơi ông Linh đăng ký sinh hoạt Đảng sẽ phải được nhận thông báo của công an về việc đề nghị tạm dừng sinh hoạt đối với bị can này. Sau đó, sẽ xem xét các hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Linh đúng theo quy định.