Đại án Nhật Cường: Nhiều bị can không nhận tội

Anh trai Bùi Quang Huy có vai trò gì? Ngoài các bị can không nhận tội như đã nêu, nhiều bị can khác khi làm việc với cơ quan điều tra cho rằng không biết hàng hóa Công ty Nhật Cường nhập về là hàng lậu, hoặc không biết đó là hàng hóa gì. Trong số này có bị can Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy. Cơ quan tố tụng xác định Việt nhiều lần đi nhận hàng lậu từ những người vận chuyển để đưa về kho Công ty Nhật Cường, với tổng số 1.524 sản phẩm, trị giá hơn 7,4 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, bị can Việt khai không biết đây là điện thoại di động, máy tính bảng nhập lậu. Nhưng căn cứ dữ liệu điện tử trích xuất, tài liệu xác minh và lời khai của các bị can liên quan, cơ quan tố tụng xác định đủ cơ sở kết luận hành vi của Việt phạm tội buôn lậu, với vai trò đồng phạm giúp sức cho Huy.